Claudia Maúrtua (Ni voz ni voto): “La complejidad del humano enriquece nuestras letras” El grupo de rock peruano Ni Voz Ni Voto presentará su sexto disco, Circo Vip, en un gran concierto; por tal motivo, entrevistamos a su vocalista, Claudia Maúrtua para hablar sobre ello. Asimismo, aprovechamos para charlar de sus influencias musicales.

—Son uno de los principales grupos de rock peruano y prácticamente tienen veinte años en los escenarios, ¿qué significa ello para ti?

— Justo, por unas clases de canto que doy, estuve escuchando It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) (un largo camino a la cima si quieres rockear) de AC/DC, y es eso… es un largo camino no lineal, una montaña rusa, que, donde a veces puedes estar en el pico, en el medio o muy abajo, porque todo es cíclico y la música no es la excepción.

El estilo de música que haces, quizá era muy popular en los 90, pero el músico debe evolucionar; ello no significa que te subas al carro de lo que está de moda, evolucionar es parte de la vida del músico y uno no puede terminar haciendo canciones iguales a las del 2000 cuando ya estás en 2018, tiene que haber ocurrido un cambio musical natural.

— Aprovechando que hablas del tema de evolución musical, ¿qué opinas del cambio que tuvo Linkin Park musicalmente? Muchos fans dijeron que modificó su esencia…

— En la canción Rutina hay influencia de In The End de Linkin Park por cierto. Sus dos primeros discos son extraordinariamente buenos y posteriormente hubo un cambio gradual, pero no radical. No creo que pensaran en un día lanzar un disco de nü-metal donde tengan a Chester (QEPD) desgarrándose la garganta y a Shinoda rapeando, y al día siguiente lanzar otro que suene como uno de Ed Sheeran. Pero es cierto que sí llegaron a un punto en donde hubo una bifurcación, Shinoda como compositor tenía un espectro más amplio. Que más adelante le dieran una estética para poder hacer un appeal o buscar un nuevo público es tema de marketing, mas su evolución sí fue gradual.

— Le comento a Claudia que escucho a NVNV desde el 2004…

Para ese año ya había salido el disco Limbo, nuestro tercer disco. Uno siempre descubre bandas. A mí me pasó con Anathema (Claudia tiene puesto un polo de ese grupo) que es un bandón, yo los descubrí el 2015 cuando ya tenían como diez discos, a veces llegas tarde, pero te atrapa tanto que vas hacia atrás.

Lo mismo me pasó con Metallica. Los empecé a escuchar en el 93 con The Black Album (1991), y ya tenían toda una carrera. Me enganché bastante con Enter Sandman, Wherever I May Roam, pese a que eran más populares Nothing Else Matters y The Unforgiven.

— Mencionaste a The Unforgiven y me acordé de Unforgiven de Creed; esa banda se disolvió y varios de los integrantes formaron Alter Bridge, que de seguro has escuchado…

Claro, Alter Bridge. Creed también era paja, tenían un estilo vocal bastante interesante y el guitarrista Mark Tremonti fue siempre muy bueno.

— Regresando al tema de la banda, los tópicos de las canciones del grupo hablan de conflictos internos, de depresión, pero también de superación…

Sí. Nuestras canciones traen elementos personales, a veces situaciones ficticias. Siempre tienen que ver con relaciones humanas. La complejidad del humano enriquece nuestras letras.

— ¿Qué bandas escuchabas cuando estabas en colegio y te animaron a ser cantante?

Mi viaje musical inicia con The Beatles. Mi papá tenía casetes del grupo y vinilos de Abba y de Tina Charles.

De Abba, me llamaba la atención desde niña cómo esas chicas cantaban en armonía perfecta, me daba cuenta que había dos voces que sonaban parejamente.

Cuando estaba en sexto grado de primaria llega a mis oídos Welcome to the jungle de GnR. Fue un punto de quiebre entre los gustos musicales de mis padres que no eran muy rockeros y los míos. Esa canción es el inicio de todo.

No obstante, yo abrazo mucho el pop así sea metaleraza en el escenario. Tengo mucha influencia de Michael Jackson y de Madonna; finalmente, el músico se nutre de distintos lados ¿no?

— ¿Podrías contarnos qué particularidades tendrá Circo Vip?

Nuestro último disco de 11 canciones habla sobre cómo el mundo del arte a nivel mundial (en búsqueda de ser un negocio sostenible) cruza la muy delgada línea entre lo verdaderamente artístico y el entretenimiento puro.

También hay canciones que hablan de relaciones tóxicas, del miedo de salir de la zona de confort, de emprender un vuelo distinto, y de cómo el mundo se está yendo a la mismísima m… a nivel de relaciones humanas. Musicalmente es explosivo y hay influencia de System of a Down, Megadeth, Metallica y Deftones, y es más power que los últimos discos.

— Para culminar, se viene un gran concierto este 15 de septiembre

Sí. Presentaremos Circo Vip, será en Jr. Hernán Velarde 205, Santa Beatriz, Lima. Va a ser brutal. Estarán bandas amigas. Aparte de eso habrá nuevo merchandising y se venderá el disco.

Además, será un show bastante largo, normalmente no tocamos tanto tiempo por las limitaciones de turno que a veces hay en los conciertos, pero esta vez sí, y tocaremos canciones del nuevo disco, antiguas y algunas que nunca se tocan en vivo porque justamente nunca hay tiempo. (Risas).