Javier Yaipén minimiza enfrentamientos pasados con Christian Domínguez: “Si él tiene pleito…” El líder de Hermanos Yaipén aseguró que no está pendiente de Christian Domínguez y sorprendió al dejar abierta la posibilidad de una futura colaboración musical.

Javier Yaipén volvió a referirse a Christian Domínguez luego de que le consultaran acerca de las recientes declaraciones del cantante. El líder de Hermanos Yaipén restó importancia a sus comentarios, asegurando que no está pendiente de lo que diga, pues considera que las diferencias que protagonizaron hace varios años ya quedaron en el pasado.

Durante la conversación, el músico también descartó que exista algún conflicto de su parte y sorprendió al no cerrar las puertas a un eventual acercamiento profesional. Aunque eliminó la participación del intérprete en el próximo aniversario de su agrupación, dejó abierta la posibilidad de compartir escenario o trabajar juntos más adelante.

Javier Yaipén se pronuncia sobre Christian Domínguez

El líder de los Hermanos Yaipén explicó que no ha considerado necesario responder las alusiones del vocalista de la Orquesta Internacional porque ni siquiera está pendiente de sus declaraciones. Asimismo, indicó que no sigue al esposo de Karla Tarazona ni en sus redes sociales ni en su vida profesional, señalando que su vida no tiene mayor importancia para él.

"No hemos contestado nada [sobre él], porque al final yo ni he escuchado lo que él ha dicho. Porque no lo sigo. Christian Domínguez es cuento pasado. Ya mira cuántos años han pasado y se siguen acordando. Ya nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo música", expresó el tecladista de la agrupación musical chiclayana.

La posible llegada de Christian Domínguez a los Hermanos Yaipén

El intérprete podría volver a colaborar con el conjunto monsefuano según su director musical. Pese a ello, Yaipén señaló que tanto su exintegrante como la orquesta puedan coincidir profesionalmente en el futuro. "De repente, quizás más adelante. Tú sabes que todo se puede dar. Por nuestra parte, no hay pleito. Ya si él tiene pleito, ya pues, cuestión de él", respondió el artista.

El conflicto entre la agrupación y el artista surgió en 2014 tras la salida de este último del conjunto musical. Según señaló el líder de los Hermanos Yaipén, Domínguez se había llevado a integrantes de la orquesta con él, obligando a la banda a volver a reestructurarse.