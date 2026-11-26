Miss Perú 2027: candidata abandona el concurso tras ser denunciada por agredir a una mujer La representante de Lima, Vanessa Medina, fue acusada de agredir físicamente a otra modelo en un restaurante de San Isidro.

Vanessa Medina Saldaña decidió retirarse del camino al Miss Perú 2027, certamen en el que representaba a Lima. Su salida se conoció luego de que se hicieran públicas dos denuncias por presuntas agresiones en su contra: una presentada el lunes 23 de noviembre en San Isidro y otra registrada en 2021 en Maynas, Loreto.

La modelo dejó de formar parte de la competencia después de que se difundiera la acusación presentada por Daniela Mía Juárez Cruz. La organización del Miss Perú confirmó su retiro mediante un comunicado publicado en redes sociales, en el que señaló que la decisión respondía a motivos personales. Sin embargo, no hizo referencia a las denuncias conocidas recientemente.

El contenido de ambas acusaciones fue expuesto por el programa 'Magaly TV: la firme' durante su emisión del miércoles 25 de noviembre.

Miss Perú confirma el retiro de Vanessa Medina del certamen 2027

La organización del Miss Perú anunció que Vanessa Medina Saldaña ya no continuará en la competencia. En su pronunciamiento, explicó que la modelo decidió dar un paso al costado por razones personales, sin mencionar las denuncias que se hicieron públicas en los últimos días.

La institución, presidida por Jessica Newton, manifestó que respeta la decisión de la joven y agradeció el compromiso que demostró durante su participación como representante de Lima. También destacó su presencia en las actividades previas a la elección nacional.

“Respetamos su decisión y agradecemos el compromiso, la dedicación y el cariño que brindó durante este camino, representando con orgullo a nuestra región”, expresó la organización.

Asimismo, el Miss Perú agradeció a las personas que acompañaron a la candidata durante su participación en el certamen y destacó su representación.

¿De qué acusan a Vanessa Medina en la denuncia presentada en San Isidro?

La situación de Vanessa Medina tomó mayor relevancia tras conocerse una denuncia presentada el lunes 23 de noviembre por Daniela Mía Juárez Cruz. De acuerdo con el documento policial, la joven acusó a la entonces representante de Lima en el Miss Perú 2027 de agredirla durante un incidente ocurrido en un restaurante de San Isidro.

En su declaración, Juárez Cruz sostuvo que la modelo la golpeó, la sujetó del cuello con uno de sus brazos y le lanzó una parrilla con carbón. Asimismo, afirmó que recibió amenazas después del episodio, motivo por el que decidió acudir a las autoridades.

“Me encuentro profundamente consternada por lo ocurrido, especialmente por haber recibido amenazas contra mi vida”, expresó. También indicó que solicitó protección ante la Prefectura de Lima e inició acciones legales. Por el momento, señaló que prefiere no brindar mayores detalles debido a que se encuentra afectada por lo sucedido.

Vanessa Medina también fue denunciada en Loreto en 2021

La acusación presentada por Juárez Cruz no sería el primer señalamiento contra la modelo. En 2021, Vanessa Medina también fue denunciada en Maynas, Loreto, por Gabriela Rodríguez Chuquipiondo, quien la acusó de agredirla durante una discusión.

Según el relato de Rodríguez Chuquipiondo, la entonces modelo la insultó y le arrojó un vaso con licor al rostro. Además, sostuvo que Medina se abalanzó sobre ella, le rasgó la blusa e intentó causarle heridas en la cara.