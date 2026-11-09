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¿Vuelve la dupla? Renzo Schuller sería el nuevo conductor de 'Combate, nueva generación' y detalle clave lo acerca a Gian Piero Díaz

¡El regreso más esperado! El reestreno de 'Combate' estaría bajo la conducción de Renzo Schuller. Hasta el momento, se desconoce quién lo acompañará; sin embargo, destaparon una pista que lo acerca nuevamente a su entrañable amigo, Gian Piero Díaz.

'Combate, nueva generación' podría marcar el regreso de una de las duplas más queridas de la televisión peruana. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
'Combate, nueva generación' podría marcar el regreso de una de las duplas más queridas de la televisión peruana. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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¡El regreso de 'Combate' está cada vez más cerca! El recordado reality de competencia volverá a las pantallas bajo el formato de 'Combate, nueva generación', y ya comienzan a conocerse algunos detalles de esta nueva temporada. Pati Lorena, exproductora de televisión, compartió un video en su cuenta de TikTok en el que reveló novedades sobre el esperado retorno del programa. Entre ellas, destacó la elección de los conductores: según contó la exparticipante de 'La granja VIP', Renzo Schuller sería uno de los presentadores confirmados, aunque todavía no se habría definido quién lo acompañará.

En ese contexto, también reveló que María Pía Copello estuvo entre las opciones para asumir la conducción; sin embargo, la exintegrante de 'Mande quien mande' aún no habría llegado a un acuerdo con la producción. Ante este escenario, ATVtendría un plan B y el nombre que cobra fuerza es el de Gian Piero Díaz, quien podría volver a compartir pantalla con su entrañable amigo. Un detalle en particular alimentaría las especulaciones sobre el posible reencuentro de la recordada dupla.

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Renzo Schuller confirmado como conductor de 'Combate, nueva generación'

De acuerdo con las declaraciones de Pati Lorena, Renzo Schuller ya tendría asegurado su regreso a la conducción de 'Combate, nueva generación'. Sin embargo, todavía no se habría elegido a la presentadora que lo acompañará en esta nueva etapa.

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"El que está confirmado es Renzo Schuller, pero todavía no tienen a la conductora mujer. María Pía se está haciendo de rogar", comentó la exproductora, dejando entrever que las negociaciones con la exconductora de América Televisión aún no estarían cerradas.

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¿Cuál es el detalle clave que acerca a Gian Piero Díaz y Renzo Schuller?

Pero eso no fue todo. Pati Lorena también deslizó la posibilidad de que Gian Piero Díaz se sume al reality una vez que termine su vínculo contractual con Willax Televisión, en diciembre.

Según explicó, el conductor no podría firmar actualmente debido a ese compromiso laboral, pero su situación cambiaría a fin de año. "Tal vez van a poner a Renzo y van a tener como invitada a alguna conductora, pero solo hasta diciembre, porque en diciembre termina el contrato de Gian Piero en Willax. Luego, podría entrar para que esté con 'Shushu'", señaló.

Incluso aseguró que Marisol Crousillat, productora histórica de 'Combate', podría convocarlo para que vuelva a compartir la conducción con Schuller y marcar así el reencuentro que muchos esperan.

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