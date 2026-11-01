Famosa exchica reality llora al anunciar que será madre por primera vez a los 35 años: “Lo haremos con muchísimo amor” La exmodelo compartió junto a su esposo y sus mascotas la ecografía y confirmó que se convertirá en madre en 2027.

La modelo mostró la ecografía y emocionó tremendamente a su esposo con la noticia. Foto: Composición LR/Instagram.

La modelo mostró la ecografía y emocionó tremendamente a su esposo con la noticia. Foto: Composición LR/Instagram.

Yamila Piñero, recordada por su paso por 'Combate', emocionó a sus seguidores al anunciar que está embarazada por primera vez a los 35 años. La exchica reality argentina compartió la noticia en sus redes sociales, donde recibió numerosas felicitaciones.

Para anunciar esta nueva etapa, publicó un video en el que aparecen sus familiares reaccionando con alegría, mientras ella les muestra la ecografía de su bebé. El anuncio estuvo acompañado de abrazos y lágrimas de emoción, pues sus seres queridos esperan con ilusión la llegada del nuevo integrante de la familia.

Yamila Piñero anuncia que espera a su primer bebé

Yamila Piñero vive uno de los momentos más felices de su vida. La influencer anunció junto a su esposo que tendrán su primer hijo. Para dar la noticia, la pareja preparó un video en el que mostró la ecografía y registró cómo reaccionaron sus familiares y amigos.

La exmodelo acompañó la publicación con una breve frase: "¡Nueva temporada!", con la que dio inicio a esta nueva etapa junto a su pareja.

Al comienzo de las imágenes, ambos aparecen sentados en el suelo junto a sus perros. Los dos llevan baberos iguales y Yamila Piñero sostiene sonriente la primera ecografía de su bebé frente a la cámara.

Después, la pareja muestra cómo sorprendieron a sus seres queridos. Los abrazos, gritos y lágrimas marcaron cada encuentro. Incluso compartieron una videollamada para darle la noticia a una familiar, quien no pudo contener la emoción al enterarse de que la familia tendrá un nuevo integrante.

El emotivo mensaje de Yamila Piñero tras anunciar su embarazo

Tras compartir la noticia de su embarazo, Yamila Piñero dedicó unas palabras a su futuro bebé y contó cómo vive esta espera junto a su pareja. La exchica reality expresó su ilusión por convertirse en madre y darle la bienvenida a un nuevo integrante en su hogar.

"2027: ¡¡¡Nueva temporada!!! Llega un nuevo integrante a la familia para darnos nuevos roles: mamá, papá y perrihermanos mayores", publicó.

La argentina también confesó que esperan con muchas ganas la llegada de su hijo. Aunque reconoció que tienen dudas sobre cómo afrontar la crianza, aseguró que están dispuestos a dar lo mejor de sí y llenar de amor al pequeño.

"Estamos sumamente agradecidos con nuestros familiares y amigos. Ansiosos por tu llegada e intrigados por saber si lo haremos bien, ¡pero muy seguros de que todo lo haremos con muchísimo amor!", añadió.