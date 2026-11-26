CA7RIEL & Paco Amoroso alborotan Lima con su llegada: dúo argentino ya está en el país para su show en Costa 21 CA7RIEL y Paco Amoroso se han mostrado cercanos a sus seguidores en Lima, disfrutando de la ciudad y compartiendo momentos en parques y exteriores de su hotel.

CA7RIEL y Paco Amoroso llegaron a Lima para su esperado concierto el 27 de noviembre en Costa 21, lo que aumenta la expectativa entre sus fanáticos peruanos.

CA7RIEL y Paco Amoroso llegaron a Lima para su esperado concierto el 27 de noviembre en Costa 21, lo que aumenta la expectativa entre sus fanáticos peruanos. Foto: Instagram.

CA7RIEL & Paco Amoroso se encuentran en Lima y los preparativos para su esperado reencuentro con los fanáticos peruanos están entrando en su recta final. A pocas horas del concierto que ofrecerán este viernes, 27 de noviembre en Costa 21, el dúo argentino ha captado la atención no solo por su llegada a la capital, sino también por las muestras de cercanía y complicidad con sus seguidores.

Desde su llegada a territorio peruano, los músicos han llamado la atención por la espontaneidad con la que han recorrido algunos espacios de la ciudad, como Larcomar. Asimismo, ambos fueron captados en el parque Alfredo Salazar (Miraflores), donde se sentaron en las gradas como parte del público para disfrutar de diversas batallas de freestyle.

Asimismo, aprovecharon su estadía para conversar con sus admiradores, posar para fotografías y firmar autógrafos a quienes acudieron a los exteriores de su hotel. Estas muestras de cercanía han incrementado la expectativa entre los fanáticos que esperan disfrutar de su presentación en vivo.

CA7RIEL & Paco Amoroso ofrecerán show sin igual en Lima

El espectáculo de CA7RIEL & Paco Amoroso en Lima, que iniciará a las 8.30 p. m., tendrá atractivos que irán más allá de lo musical. Una de las propuestas más singulares del 'Free spirits world tour' consiste en incorporar a invitados especiales en una tribuna ubicada sobre el escenario, desde donde pueden bailar, divertirse y formar parte de la puesta en escena.

Para el concierto en Costa 21, ya se han dado a conocer algunos de los personajes que participarán en esta particular experiencia, entre ellos las actrices Jely Reátegui y Gisela Ponce de León, el creador de contenido Ric La Torre, la cantante Milena Warton, así como Lucianeka y Merly Moreno, entre otras figuras. Aún quedan entradas en Teleticket.

El show de CA7RIEL y Paco Amoroso forma parte del ‘FREE SPIRITS WORLD TOUR’ e incluirá invitados especiales en el escenario.

Esta iniciativa se encuentra vinculada al concepto artístico de 'Free spirits', que toma como punto de partida el ficticio Free Spirits Wellness Center, una suerte de centro de rehabilitación espiritual que sirve como eje de la identidad visual y narrativa del tour. A través de una ambientación inspirada en espacios hospitalarios, prendas de color blanco y una escenografía que rompe con los formatos tradicionales, el dúo argentino transforma a sus invitados en participantes de una auténtica celebración sobre las tablas.

CA7RIEL & Paco Amoroso llegaron a la capital peruana con la energía de 'FREE SPIRITS', una producción discográfica que amplía su característica combinación de géneros como el trap, el rock y el pop. A ello se suma un espectáculo en vivo que apuesta por fusionar la música, el humor y los elementos escénicos para ofrecer una experiencia alejada de los conciertos convencionales.