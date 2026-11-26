Mario Hart revela si le fue infiel a Korina Rivadeneira durante su relación: “Tomé la decisión...” Las declaraciones de Mario Hart se producen luego del ampay de Korina Rivadeneira con el actor Nacho Di Marco, con quien pasó la noche tras protagonizar un beso durante una obra de teatro.

Mario Hart habló sobre una de las etapas más importantes de su vida sentimental y respondió si alguna vez engañó a Korina Rivadeneira durante los 10 años que compartieron como pareja. El cantante también recordó cómo eran sus relaciones antes de conocer a la modelo venezolana y qué lo llevó a cambiar su forma de vivir el amor cuando decidió formar una familia con ella. Fruto de su matrimonio tienen dos hijos.

El ex chico reality contó además sobre el temor que sentía en su juventud de protagonizar algún ampay. Según contó, aquellas experiencias le sirvieron de aprendizaje cuando decidió apostar por una relación estable. Sus declaraciones se conocen luego de las imágenes de la madre de sus hijos junto al actor Nacho Di Marco, con quien pasó la noche luego de besarse en el escenario de una obra de teatro.

Mario Hart confiesa que nunca engañó a Korina Rivadeneira durante su matrimonio

Mario Hart aseguró que mantuvo su fidelidad a Korina Rivadeneira durante los años que estuvieron juntos. El piloto explicó que, antes de casarse con la modelo venezolana, había cometido errores en sus anteriores relaciones, pero esas experiencias le hicieron ver el amor de otra manera.

"Tomé la decisión de ser siempre fiel", manifestó el cantante al recordar su matrimonio. Según contó, llegó a esa etapa de su vida con otra mentalidad y dispuesto a respetar el compromiso que había asumido con la madre de sus dos hijos.

Mario Hart revela si volvería con Korina Rivadeneira tras su ruptura

Mario Hart fue consultado sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad con Korina Rivadeneira y su respuesta no dejó mucho espacio para las dudas. El cantante descartó que retomar su matrimonio sea una alternativa que tenga en mente actualmente.

"No creo que sea una opción real hoy por hoy", respondió el piloto. También señaló que está tranquilo con su presente y que no piensa volver con la madre de sus dos hijos.