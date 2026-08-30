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El emblemático programa ’Combate’ prepara su regreso bajo el nombre de ‘Nueva generación’ y ya inició la convocatoria para encontrar a los nuevos rostros que formarán parte de esta renovada etapa. La producción realizará un casting presencial dirigido a jóvenes que quieran demostrar sus habilidades y convertirse en participantes del reality de competencia.

La convocatoria está programada para el sábado 12 de septiembre, desde las 10:00 a. m., en la sede central de ATV, ubicada en la avenida Arequipa 3570, en San Isidro. La jornada busca reunir a cientos de aspirantes interesados en conseguir un lugar en la competencia y asumir el reto de representar a las nuevas generaciones del programa.

¿Cuándo y dónde será el casting de 'Combate' 2026?

El casting de Combate se desarrollará el sábado 12 de septiembre a partir de las 10:00 a. m. Los interesados deberán acudir a los exteriores de la sede central de ATV, situada en la avenida Arequipa 3570, San Isidro, Lima.

La convocatoria presencial forma parte del proceso para seleccionar a los integrantes de Combate: ‘Nueva generación’, una edición que busca incorporar perfiles distintos a sus filas.

La producción apunta a encontrar participantes con condiciones para afrontar circuitos físicos, además de personalidad y capacidad de liderazgo.

Requisitos para postular al casting de 'Combate: nueva generación'

El llamado está dirigido a jóvenes de 18 a 25 años que tengan interés en formar parte de este conocido reality de competencia. Entre los perfiles que busca la producción figuran deportistas, creadores de contenido y personas con carisma, destreza física y capacidad para desenvolverse en situaciones de alta exigencia.

El regreso de Combate también retoma elementos que marcaron la identidad del formato desde su estreno en 2011. Durante sus diferentes temporadas, el espacio enfrentó a los equipos Rojo y Verde y se convirtió en una plataforma para figuras vinculadas con el espectáculo, la conducción y las redes sociales.

¿Mr. Peet regresará como la voz en off de 'Combate'?

El anuncio de Combate: ‘Nueva generación’ también despertó expectativas por una posible participación de Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, quien durante años estuvo relacionado con el programa como su recordada voz.

El locutor confirmó que sostuvo reuniones preliminares con la producción de ATV, aunque su retorno todavía no está confirmado. “Por ahora nos hemos reunido preliminarmente. Todo muy bien, muy bien, y vamos a ver más adelante lo que se da”, señaló Arévalo al ser consultado sobre la posibilidad de regresar.