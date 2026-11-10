Diana Sánchez confiesa por qué rechazó conducir ‘Combate: Nueva Generación’ y revela cuándo se estrenará el reality ¡Ya hay fecha oficial! En exclusiva para La República, Diana Sánchez reveló la fecha exacta del estreno de la nueva temporada de 'Combate'. Además, contó la fuerte razón por la que decidió no ser parte de la conducción del reality pionero de la televisión peruana.

Diana Sánchez reafirmó el gran cariño que le tiene a 'Combate' y aseguró que los apoyará en todo lo que pueda. Foto: Carlos Félix Urpi GLR

Diana Sánchez reafirmó el gran cariño que le tiene a 'Combate' y aseguró que los apoyará en todo lo que pueda. Foto: Carlos Félix Urpi GLR

En algún momento, Steve Jobs, cofundador de Apple, exclamó la siguiente frase: "Si trabajas en algo que te apasiona, tu propia visión será tu impulso". Hoy, a sus 39 años, Diana Sánchez parece haber entendido el verdadero significado de este mensaje. Pese al enorme cariño que le tiene a Marisol Crousillat y a 'Combate', la popular 'Chata' hizo una sincera confesión en entrevista para La República: no estará como conductora en este nuevo formato del reality pionero de la televisión peruana.

Durante la conversación, explicó los motivos de su decisión, reaccionó a la posibilidad de que Alejandra Baigorria ocupe su lugar, recordó el importante papel que tuvo el programa de competencias en su carrera y reveló, en primicia, la fecha oficial del estreno por ATV.

Diana Sánchez recuerda su paso por 'Combate' y revela cómo llegó a la televisión

Los inicios de Diana Sánchez en la televisión se remontan a sus 12 años, cuando comenzó a participar en concursos de baile que la llevaron a pasar por diferentes programas de Panamericana y América Televisión.

Sin embargo, fue su llegada a 'Combate', años después, la que marcó una etapa especial en su carrera. A 15 años del estreno del reality, la conductora reflexionó sobre la vigencia del programa, el cariño que conserva el público por sus participantes y las oportunidades que este espacio brindó a jóvenes de diferentes distritos y provincias del país.

Además, recordó con nostalgia sus giras a nivel nacional y el vínculo que construyó con los seguidores durante su paso por el reality.

¿Cómo llegas a la televisión?

A los 12 fue la primera vez que participé en un concurso, siempre bailando. Estuve en Panamericana, América Televisión, con la producción de 'R con R', Bacilos, 'De 2 a 4', 'Lima limón'. Concurso que aparecía, concurso que me llamaban, concurso que ganaba. Me llamaba mucho la atención. Años después llegué a 'Combate'

Justo hace poco fue el casting masivo

Estuve haciendo el casting. Me llamaron para ayudarlos la primera semana.

¿Esperabas toda esa recepción del público?

Yo recuerdo también el casting que hice y casi me quedo fuera. Había estado muchas horas y creo que la producción se cansó de hacer el filtro. Es difícil porque de todas maneras es como agotador buscar un perfil que realmente calce con la gente que está buscando, pero en este caso, por ejemplo, no esperaba nuevamente ese llamado tan masivo porque creería que 'Combate' es más nostálgico. La gente que quiere 'Combate' ya está mayor, entonces no iban a ser ellos los que iban a hacer el casting.

Han pasado 15 años y el nombre de 'Combate' sigue vigente. ¿Qué sensación te da que un programa al que perteneciste varios años todavía perdure en la memoria de muchos?

Es lindo, yo creo que los peruanos de por sí somos nostálgicos, nos empezamos a acostumbrar a un tipo de personaje, emociones, personalidades y la gente se encariña. Por eso, durante muchos años, varios personajes o personas han quedado en la memoria. Es bonito eso, pero es más bonito ver que se abren las puertas a personas de diferentes lados. 'Combate' lo hizo por mí.

—¿Consideras que tus años en 'Combate' fueron los mejores que tuviste en la televisión?

No, creo que ha sido uno de los mejores momentos que he podido vivir en la etapa de esa edad de mi vida. Fue una etapa que estaba en los 20’s y fue maravilloso tener la oportunidad de estar en un programa tan masivo donde pueda llegar a tantas provincias, donde pueda hacer giras a nivel nacional durante 2 años, donde pueda llegar a jóvenes que se acercan a mí y se sienten como que fuéramos amigos de toda la vida. Así que ha sido creo perfecto en el momento de esa etapa de mi vida.

Diana Sánchez confirma que no será la conductora de 'Combate: nueva generación' y revela cuándo se estrena

Aunque Diana Sánchez mantuvo conversaciones con Marisol Crousillat para asumir la conducción o coconducción de 'Combate: nueva generación', finalmente decidió no formar parte del esperado regreso del reality, que se estrenará el próximo 23 de noviembre.

La exchica reality aseguró que está enfocada en otros proyectos personales y profesionales, aunque no descartó futuras oportunidades en televisión. Asimismo, reaccionó a los rumores sobre Alejandra Baigorria como posible integrante del programa y expresó su alegría por las figuras que se sumen a esta nueva etapa.

¿Te veremos en este regreso de 'Combate'?

Estábamos viendo la oportunidad con Marisol (Crousillat) de tener la parte de la conducción o coconducir, pero en este momento estoy feliz de que les vaya de maravillas, pero estoy en otros proyectos personales. Seré espectadora, iré a visitarlos uno de estos días. Empiezan el 23 de noviembre, tengo la información de primera mano. Voy a estar cerquita, pero no voy a estar en el programa. Ya tomé una decisión.

Te lo consultaba porque ahora se vocea que Alejandra Baigorria sería tu reemplazo

¡Qué lindo! Creo que cualquier persona, tanto Ale, Paloma, Yiddá o cualquier persona que pueda ingresar al programa va a representar de una manera bonita, los que fueron los 'antiguos' de 'Combate'. Así que bien, me alegra por todas las chicas que vayan.

¿Es un no definitivo? ¿O te podremos ver, quizás, el próximo año en la conducción de 'Combate'?

Vamos a ver qué tal les va, qué otros programas vienen, otros proyectos. Ahora estoy justo en un crecimiento personal, profesional.

Diana Sánchez apuesta por su propio canal digital y prepara nuevos programas

Mientras se enfoca en nuevos retos profesionales, la exintegrante de 'El gran chef famosos' apuesta por su propio canal digital en YouTube, una plataforma que lanzó hace pocas semanas y para la que lleva meses preparando diversos contenidos.

La conductora adelantó que tendrá una programación variada con entrevistas, realities de competencia, entretenimiento femenino y actualidad. Además, destacó su faceta como productora y creadora de formatos, y recordó con cariño a Marisol Crousillat, a quien considera una figura importante en su carrera y con quien ha construido un vínculo cercano más allá de su etapa laboral en 'Combate'.

¿Tienes nuevos proyectos en mente?

Hace un par de semanas lancé mi canal digital y ya tengo un contenido de casi 4 meses grabado. Estoy a punto de lanzar un nuevo programa dentro de esta plataforma que es de YouTube y nuevas programaciones, así que voy a tener una parrilla dentro de este sistema que estoy creando. Han sido meses de trabajo que quizás no lo estoy mostrando porque de todas maneras tengo que guardar un poquito de secreto mientras que voy sacando la información.

También vemos que te va bien con 'Oh, con Diana Sánchez'

Sí, es un programa de entrevistas. Se viene un programa reality de competencia, uno de entretenimiento de mujeres y de actualidad. Vamos a tener una programación bastante grande y este canal digital es lo que está llevándome últimamente meses de bastante trabajo. Creo que hay que apostar por lo que a uno le gusta y a mí, aparte de estar delante de cámaras, me gusta producir y crear.

Háblame un poco de Marisol Crousillat, la 'Reina Madre'

Claro, Marisol es eso, una mamá. Ya no la veo tanto como productora, hace mucho tiempo ya no trabajamos juntas. Ha sido una persona muy importante, me dio una oportunidad maravillosa en 'Combate', pero luego de eso creo que hemos tratado de construir con el tiempo una cercanía más como de familia. La veo contenta y me hace feliz que regrese a la televisión.