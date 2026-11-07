Alondra García Miró encendió las alarmas en las redes sociales tras su aparición en las instalaciones de ATV. La modelo fue abordada en los exteriores del canal 9 por una creadora de contenido, quien le consultó sobre los rumores que la vinculan como la nueva conductora de la próxima temporada de 'Combate'. Lejos de descartar su ingreso al popular reality, la famosa 'Ojiverde' soltó una carcajada y señaló: "Acabo de llegar. Vamos a ver qué cuentan los chicos".

Las especulaciones de los usuarios sobre el retorno de la expareja de Paolo Guerrero a la televisión peruana cobraron mayor fuerza tras conocerse que adquirió recientemente un departamento en Lima. Esta compra alimenta las versiones de una estadía prolongada en el país, pese a que García Miró reside la mayor parte del año en España junto a su actual pareja, el empresario Francisco Alister Moreno, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años.

La 'Ojiverde' alista su próxima mudanza a Lima

Tras la adquisición de su nuevo departamento en la capital del país, la exreality mostró su emoción en redes sociales acerca de las remodelaciones que está llevando a cabo en su nuevo hogar. Asimismo, señaló para 'Amor y fuego' estar muy involucrada en el proceso de las mejoras de su inmueble como en otros apartados de su vida personal, y mostró su satisfacción con el resultado de su trabajo.

"Estoy súper metida, en todo en general. En mi trabajo, en mis proyectos personales, en mi casa. Entonces, quería tenerlo todo controlado y está quedando súper lindo. Así que estoy bastante contenta", expresó la modelo. Además, aprovechó el espacio para agradecer a las marcas que están confiando en ella en esta nueva etapa de su vida.

Alondra García Miró se pronuncia acerca de una posible boda con su actual pareja

La expareja del 'Depredador' no se salvó de ser consultada acerca de su posible boda con Francisco Alister, relación con la que se mantiene desde hace cuatro años. Ante la pregunta, la modelo mencionó que por el momento lleva una relación estable y aseguró compartir la noticia cuando se dé el momento.

"Muy bien, todo perfecto. Bueno, ya les he dicho que cuando sea el momento yo les voy a contar. Se los prometo, promesa", confirmó la exreality ante las cámaras, mientras mencionaba lo contenta que se encontraba de haber regresado a Perú tras estar meses en España, lugar de nacimiento de su pareja.