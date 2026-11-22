Moria Casán lanza contundente mensaje en medio de la polémica por llamar "precaria" a Chiclayo: “eso nunca se olvida” En medio de la controversia desatada por los calificativos despectivos del enviado de TN hacia la 'Capital de la Amistad' durante la cobertura de la visita del papa León XIV, la icónica diva argentina expresó sus sentimientos hacia el pueblo peruano.

La polémica entre Perú y Argentina por las declaraciones del periodista Nelson Castro sobre Chiclayo continúa generando reacciones. Esta vez, una reconocida figura del espectáculo rioplatense se sumó al debate. La actriz, vedette y conductora argentina Moria Casán se pronunció para expresar su rechazo a los comentarios despectivos contra la ciudad norteña y recordar los históricos vínculos de hermandad y gratitud entre ambas naciones.

El conflicto surgió durante la cobertura internacional de la visita del papa León XIV al Perú. En aquella ocasión, Nelson Castro, enviado especial de la cadena argentina Todo Noticias (TN), realizó un despacho desde Chiclayo en el que cuestionó las condiciones de su infraestructura y sus viviendas. El periodista calificó a la ciudad lambayecana como un lugar "precario" y de "subsistencia", además de utilizar expresiones como "mugre" y "casas mal hechas". Sus declaraciones desataron una ola de críticas en la opinión pública peruana y motivaron pronunciamientos en distintos espacios televisivos de Lima y Buenos Aires.

Moria Casán recuerda el apoyo del Perú durante la guerra de las Malvinas

Frente a la controversia desatada por los comentarios del periodista de TN, Moria Casán manifestó su respaldo al pueblo peruano y resaltó la solidaridad que el país ha demostrado históricamente con Argentina. Fiel a su estilo directo, la artista recordó el apoyo que brindó el Perú durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas, ocurrido en 1982.

"Agradecer al pueblo peruano siempre y recordar el tema de las Islas Malvinas, porque siempre fueron buenos con los argentinos y eso nunca se olvida", declaró Moria Casán al periodista peruano Fernando Espinoza (@remandoporelmundo10), con quien compartió un mensaje de reconocimiento y cariño hacia el país.

Moria Casán destaca la gastronomía peruana

La figura argentina también aprovechó la oportunidad para expresar su admiración por la gastronomía peruana. Durante sus declaraciones, confesó su gusto por algunos de los platos más representativos del Perú y destacó la variedad de sabores de su cocina.

"Considero que Perú tiene la mejor comida del planeta. Soy fan del ceviche, la papa a la huancaína y el lomo saltado. Esa fusión peruano-japonesa es maravillosa. Toda la comida peruana me parece lo máximo", expresó entusiasmada.

Asimismo, reveló que también disfruta de una de las bebidas más emblemáticas del país: "Me encanta el pisco sour. Me trajeron pisco de Perú, me enseñaron a prepararlo con el limón, la clara de huevo y el batido".

Moria Casán agradece el cariño del público peruano

Finalmente, 'La One' tuvo palabras de agradecimiento para sus seguidores peruanos, quienes han acompañado sus proyectos televisivos. En particular, recordó la buena recepción que tuvo su serie 'Moria' en el país y destacó el respaldo que recibió de la audiencia nacional.

"A todo Perú, muchas gracias. Los quiero mucho y gracias por ayudarnos siempre y ser tan amorosos", manifestó emocionada, en reconocimiento al cariño que el público peruano ha demostrado hacia su trabajo.