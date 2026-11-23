Korina Rivadeneira es ampayada pasando la noche en departamento de actor argentino al que besó frente a Mario Hart Modelo venezolana, Korina Rivadeneira fue captada tomada de la mano con Nacho di Marco antes de entrar al departamento del galán argentino, según imágenes de 'Magaly TV: la firme'

Korina Rivadeneira vuelve a estar en el centro de la polémica tras el avance de un nuevo ampay que 'Magaly TV: la firme' anunció para este lunes 23 de noviembre. La madre de los hijos de Mario Hart fue captada llegando de noche al edificio donde reside el actor argentino Nacho Di Marco, con quien protagonizó apasionados besos durante una escena teatral días atrás, en presencia del piloto.

El adelanto del programa de Magaly Medina dejó abierta la posibilidad de que entre ambos exista algo más que una relación entre personajes. En las imágenes promocionales se observa a la exchica reality ingresando al inmueble del actor y la voz en off del informe plantea si lo que comenzó sobre el escenario de teatro habría continuado fuera de él.

Korina Rivadeneira y Nacho di Marco pasan la noche juntos

El avance de 'Magaly TV: la firme', que se emitirá esta noche a las 9.45 p. m., muestra la camioneta de Korina Rivadeneira ingresando durante la noche al estacionamiento privado del edificio donde vive el actor argentino Nacho di Marco. Previamente, otra toma deja ver a ambos, aparentemente, tomados de la mano.

Lo que llamó la atención fue que el vehículo recién salió del inmueble cuando ya había amanecido. Las cámaras incluso consiguieron captar a la venezolana al volante, usando lentes oscuros, lo que indicaría que permaneció en la residencia hasta el día siguiente.

«¿De la ficción a la realidad? Korina Rivadeneira pasa la noche en el edificio donde vive el actor argentino con el que chapa en obra de teatro», anunció la voz en off del programa mientras presentaba las imágenes.