Viralizan video de Jean Deza reclamándole dinero a Jorge Luna y humorista le da justificación: “Estoy esperando que pague el casino” Jorge Luna, de 'Hablando Huevadas', y el futbolista Jean Deza protagonizaron curioso momento por dinero.

Jean Deza fue el fichaje estrella del equipo chinchano 'Domingo Dianderas', propiedad de Jorge Luna,conductor de 'Hablando Huevadas'. El club quedó eliminado de la Copa Perú días atrás y, recientemente, se difundieron imágenes inéditas en las que se ve al polémico futbolista reclamarle su dinero al humorista en pleno campo de fútbol.

"Mi plata, mi plata", repetía Jean Dezade manera efusiva y con insistencia al ver que Jorge Lunase acercaba. Ante el reclamo, el comediante respondió que aún esperaba recibir el dinero del casino que auspicia a su equipo. "Estoy esperando que pague el casino", explicó, mientras el deportista lo interrumpía constantemente y parecía no quedar convencido de sus palabras.

Jean Deza protagoniza tenso momento con Jorge Luna por dinero

Al escuchar la explicación de Jorge Lunasobre el motivo por el que aún no le entregaba el dinero que le correspondía, Jean Deza perdió la paciencia y comenzó a levantarle la voz. No, (mi dinero). Me quedo", mientras era grabado por los medios de comunicación.

El portal 'A ras de cancha' registró el tenso momento y también captó el instante en el que el humorista se acercó al oído del deportista para decirle algo que no llegó a escucharse. Tras esa conversación, Deza bajó la intensidad de su reclamo.

Hunden a Jean Deza tras imágenes reclamándole airadamente a Jorge Luna

El video en el que Jean Deza encara a Jorge Lunase viralizó en las redes sociales. Tras su difusión, cientos de usuarios criticaron el accionar del futbolista y cuestionaron su fichaje por el equipo chinchano.

"Por más amistad que exista nunca debe romperse ese respeto entre presidente y jugador", "Si Deza lo sangró nada más, ¿qué pensaban que iba a sudarla? Es el peor negocio de Jorge", "Así hubiera gritado (Deza) el partido en Cañete", fueron algunos comentarios que se leyeron en Facebook.