Carlos Cacho arremete contra Magaly Medina: "Tú eres la verdadera sádica" Carlos Cacho reveló que pese a sus peleas con Magaly Medina, la conductora le envió una oferta para ficharlo en 'La casa de Magaly'. Además, el estilista defendió su derecho a criticarla sin filtros.

Carlos Cacho volvió a lanzar duras críticas en contra de Magaly Medina, pero esta vez durante el espacio 'Café con la Chévez' de Trome. El famoso 'Zar de la belleza' mencionó que a pesar de los múltiples conflictos que protagonizó contra la popular conductora de ATV, esta misma lo convocó para que pudiera participar en el cancelado reality de convivencia 'La casa de Magaly'.

El estilista reveló que fue invitado por medio de terceros, entre los que se encuentra el controversial Andrés Hurtado, 'Chibolín', quien actualmente se encuentra detenido por tráfico de influencias. Asimismo, detalló que pese a que arrojó una cifra exorbitante para que no lo requieran en el espacio, la producción de Medina envió una contraoferta para asegurar su presencia. "Tú eres la verdadera sádica, porque no me quieres pero me contrataste", expresó Cacho.

Carlos Cacho asegura tener el derecho de criticar a Magaly Medina

El asesor de imagen mencionó los fuertes comentarios que recibió por parte de la presentadora, señalando la tajante actitud que ella manifiesta cuando es refutada por sus propias expresiones. Asimismo, indicó que tras los ataques recibidos por la periodista, él tiene la autoridad para juzgarla.

"Yo tengo todo el derecho de decirle lo que me venga en gana, porque ella lo ha hecho conmigo. Ella no ha tenido ningún reparo conmigo, no ha tenido ninguna delicadeza conmigo. ¿Por qué la voy a tener yo con ella ahora?", expresó el 'Zar de la belleza' sobre sus expresiones contra la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

El estilista de las estrellas se pronuncia sobre sus encuentros con Magaly Medina

Tras pronunciarse sobre sus disputas protagonizadas con la presentadora de televisión, Carlos Cacho mencionó que tuvo varios acercamientos con la misma Medina en diferentes actividades. Según detalló el asesor de imagen, la presentadora le habría saludado sobre la base de su conveniencia.

"[Nos hemos cruzado] En eventos un montón de veces. Ella también es Coca-cola. La tía es Coca-cola, la tía es cuando quiere [Te saluda]", mencionó el apodado 'Zar de la belleza' sobre el personaje con quien más ha rivalizado en la farándula peruana.