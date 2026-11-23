La Bella Luz reaparece en televisión tras polémica con Naldy Saldaña y Tula Rodríguez les aconseja: "Siempre en línea recta" Óscar Junior Custodio y la Bella Luz se presentaron en el programa 'Mande quien mande', conducido por Tula Rodríguez.

La Bella Luz, liderada por Óscar Junior Custodio, reapareció en televisión al presentarse en el programa 'Mande quien mande', de América TV. Su visita llamó la atención debido a que ocurre semanas después de la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez, exdirector musical de la agrupación, por presunto acoso sexual.

Durante la presentación, Tula Rodríguez tomó la palabra para dirigirse a 'Senderito' y sus compañeros de orquesta. La conductora les dejó una recomendación en medio de la controversia que rodea al grupo: "Siempre en línea recta", expresó en vivo.

Tula Rodríguez y el sabio consejo a Óscar Junior y la Bella Luz tras caso Naldy Saldaña

Tula Rodríguez aprovechó la visita de La Bella Luz a 'Mande quien mande' para dirigirse directamente a Óscar Junior Custodio. La conductora le recordó que, pese a su juventud, tiene una gran responsabilidad al estar al frente de una agrupación musical y le pidió mantenerse alejado de cualquier conducta incorrecta.

"Bueno, es parte del proceso. Eres bastante joven, hijo, tienes un camino muy largo que recorrer, pero también tienes mucha responsabilidad. Por favor, siempre en línea recta, haciendo lo correcto y apoyando a cada uno de los integrantes", expresó la presentadora, quien mantuvo un tono serio al darle su recomendación.

Óscar Junior revela cómo marcha La Bella Luz tras denuncia contra exdirector musical

Óscar Junior Custodio conversó con Tula Rodríguez sobre la situación que atraviesa La Bella Luz luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez, exdirector musical de la orquesta. Ante la consulta de la conductora, el joven agradeció a los seguidores que continúan respaldando al grupo pese a la polémica.

"Muy bien, muy contentos. Estamos muy felices porque estamos a puertas de celebrar nuestro 32 aniversario. Solamente queremos agradecer al público que siempre nos sigue apoyando. Muchas gracias, de verdad", respondió el hijo de Óscar Custodio frente a las cámaras de América TV.

Pero la presentadora quiso saber qué cambios se están realizando desde que asumió la dirección musical. 'Senderito' explicó que está formando un nuevo equipo y busca darle otra etapa a la agrupación. "Estamos construyendo un nuevo camino, un nuevo capítulo. Solamente, desde el fondo de mi corazón, espero no defraudarlos. Estamos construyendo junto a toda la gente un nuevo equipo, gente que se está sumando, profesional, para que todo salga bien, salga perfecto", manifestó.