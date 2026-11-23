Asistente que expuso a Francho Sierralta en Luzu TV niega culpa por escándalo: “Tuvo la conchudez de reconocer que él fue el del yate” El asistente que narró el ampay del Francho Sierralta en el show de Luzu TV rompió su silencio y rechazó ser el culpable del escándalo contra el empresario. Asimismo, aseguró que oculta su identidad por temor a represalias.

El escándalo protagonizado por Francho Sierralta durante la presentación de 'Nadie dice nada', show perteneciente a Luzu TV, sigue en boca de todos. El asistente que tomó el micrófono para detallar el recordado ampay del yate en Argentina rompió su silencio en Instarándula y rechazó cargar con la responsabilidad del episodio que vivió el empresario, amigo cercano de Said Palao y Mario Irivarren.

Según su descargo, el joven señaló que fue el propio presentador de Esto no es terapia quien terminó por avivar la reacción de los presentes al responder a la consulta del conductor Nico Occhiato. "En verdad, yo no lo quemé. La gente lo quemó y él se quemó solito. Porque Nico le preguntó: '¿Eres el del yate?'. Y él, sin sangre en la cara dijo que sí y toda la gente se le vino encima", sostuvo.

Samuel Suárez comenta acerca del estado del asistente tras temer por represalias. Composición LR. Instagram

Así inició el abucheo del público contra Francho Sierralta durante el show en Lima

Al reconstruir los hechos, el espectador precisó que el incidente se desencadenó durante una dinámica habitual del programa de streaming argentino, cuando alguien del público envió un mensaje a la producción para dedicarle unas palabras a su pareja. En medio de la conversación, Nico Occhiato consultó si consideraban que las peruanas eran renegonas y comenzó a trasladar la interrogante a los asistentes del recinto.

Fue en ese instante cuando las cámaras enfocaron al amigo de Said Palao, quien respondió: "Sí, son un poco renegonas". De inmediato, varios presentes lo identificaron como el protagonista de la infidelidad divulgada por Magaly Medina y comenzaron a gritarle "infiel". El joven que ahora ha decidido mantener su identidad en el anonimato aprovechó su cercanía con los conductores para brindar el contexto.

Testigo rechaza la responsabilidad en el escándalo

Pese a que su intervención se viralizó rápidamente en redes, el asistente optó por mantener su nombre en reserva al manifestar que siente temor a represalias tras lo ocurrido. Además, descartó que su participación haya buscado incomodar a la familia del empresario, señalando que improvisó su relato ante el momento que se había presentado.

El joven enfatizó que el empresario es quien tiene toda la culpa de la polémica en la que se encuentra y que él solo participó mínimamente. "Yo le di, no sé si la estocada final, pero sí una estocadita, un granito de arena, pero él se mató solo. Tuvo la conchudez de reconocer que él fue el del yate", concluyó.