‘El reventonazo’ lidera el rating de la TV peruana con homenaje a Mondonguito y supera a ‘Yo soy’ y ‘JB Noticias’ Programas de la Chola Chabuca fueron los más sintonizados del último fin de semana en la televisión peruana.

'El reventonazo' fue el programa más visto del último fin de semana. Foto: Amèrica TV

'El reventonazo' fue el programa más visto del último fin de semana. Foto: Amèrica TV

Los programas de Ernesto Pimentel, conocido como la 'Chola Chabuca', ocuparon los primeros puestos del rating televisivo el pasado sábado 21 de noviembre. En medio de las actividades por sus 35 años de trayectoria artística, el conductor consiguió ubicar dos de sus espacios entre los más vistos de la jornada a través de América Televisión.

'El Reventonazo de la Chola' obtuvo 9,7 puntos de sintonía, mientras que 'El paradero de la risa' registró 8,6 puntos. Con estos resultados, ambas producciones se posicionaron entre los programas de humor con mayor audiencia del último sábado.

Uno de los pasajes más emotivos del programa fue el tributo que Chola Chabuca dedicó al fallecido cómico 'Mondonguito', en el que recordó su trayectoria y sus aportes al humor peruano.

¿Cuánto rating hicieron Yo soy y JB noticias?

En la clasificación general del sábado, 'Los milagros de la rosa', de América Televisión, encabezó la lista con 10,1 puntos de rating. Detrás quedó la programación humorística de Ernesto Pimentel, que también consiguió ubicarse entre las primeras posiciones.

Por su parte, 'Yo soy' alcanzó 6,1 puntos, mientras que 'JB Noticias' obtuvo 2,9. En el último puesto apareció 'El show de Edwin', con apenas 0,9 puntos de sintonía.

'El Reventonazo' recordó la trayectoria del cómico 'Mondonguito' con emotivo homenaje

Ernesto Pimentel y otros representantes de la comicidad peruana se reunieron en el set de América Televisión para recordar a José Lorenzo Subiate Segarra, conocido como 'Mondonguito'. Durante el programa, compartieron anécdotas y pasajes de su carrera, que estuvo ligada a las calles, los circos y la televisión.

La edición del último sábado estuvo dedicada al artista, quien falleció a los 67 años luego de enfrentar una enfermedad pulmonar. Con este tributo, 'El Reventonazo de la Chola' repasó parte de su recorrido artístico y el aporte que dejó a la comicidad nacional.