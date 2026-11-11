Carlos Orozco critica a Christian Cueva por lucir supuestos relojes Cartier valorizados en más de S/640 mil: "Pueden estar misios, pero…" Carlos Orozco criticó a Christian Cueva por presumir relojes Cartier de S/640.000 mientras enfrenta líos por alimentos con Pamela López. En 'OUKE' expusieron las alteradas prioridades de gasto del futbolista.

Carlos Orozco cuestionó la última adquisición con la que se le relacionó a Christian Cueva. El conductor de 'Ouke' puso en tela de juicio en su programa los lujosos relojes que el popular 'Aladino' presumió en sus historias de Instagram, debido a su presunta valorización de S/640.000. Asimismo, el presentador aludió a las prioridades que tiene el aún esposo de Pamela López con respecto a sus gastos económicos.

Durante la transmisión del streaming, se mencionó el conflicto legal que tiene el jugador de Sport Boys frente a su expareja sobre la pensión de alimentos correspondiente a los tres hijas e hijos que ambas partes tienen. Tras el revuelo causado por la información, Orozco señaló: "Lo que pasa es que muchos futbolistas pueden estar misios, pero su prioridad de gasto es diferente".

Los costosos accesorios de Christian Cueva frente a su conflicto legal por alimentos

En el comentario sobre las compras del popular 'Cuevita', Orozco mencionó los gastos que poseen algunos futbolistas en relación a los criterios que le dan a ciertos lujos. En relación a ello, Jhovan Tomasevich mencionó las disputas legales en las que se encuentra el exjugador de la selección peruana con respecto a las pensiones de alimentos de sus tres hijas e hijos.

"Hasta donde yo sabía, a Cueva lo estaban denunciando porque no pagaba los alimentos que tenía que pagar y él decía que estaba [misio]. Por eso se había puesto a cantar, pero ese es otro problema. Las prioridades están alteradas, los criterios siempre pueden estar alterados", señaló el intérprete de 'Quédate' sobre el que falló el penal a Dinamarca.

Estos son los detalles de los exclusivos relojes que lució Christian Cueva

El jugador de 'Los porteños' posteó la publicación de una marca de joyería peruana, en la que aparecían dos relojes aparentemente lujosos. Ambos accesorios presentaban incrustaciones brillantes, correas negras y una caja cuadrada acompañada de tornillos visibles en el bisel.

Los detalles mencionados guardan similitud con los diseños Santos de Cartier, una de las líneas más reconocidas de la prestigiosa marca francesa. Aunque no existe confirmación sobre la autenticidad de los complementos, el precio de referencia de los modelos mencionados llegaría a superar los S/640.000.