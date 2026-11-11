Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice
Espectáculos

Carlos Orozco critica a Christian Cueva por lucir supuestos relojes Cartier valorizados en más de S/640 mil: "Pueden estar misios, pero…"

Carlos Orozco criticó a Christian Cueva por presumir relojes Cartier de S/640.000 mientras enfrenta líos por alimentos con Pamela López. En 'OUKE' expusieron las alteradas prioridades de gasto del futbolista.

Carlos Orozco pone en tela de juicio los gastos de Christian Cueva por gastos personales. Composición LR, Instagram
Carlos Orozco pone en tela de juicio los gastos de Christian Cueva por gastos personales. Composición LR, Instagram
Por
google iconLa República en Google

Carlos Orozco cuestionó la última adquisición con la que se le relacionó a Christian Cueva. El conductor de 'Ouke' puso en tela de juicio en su programa los lujosos relojes que el popular 'Aladino' presumió en sus historias de Instagram, debido a su presunta valorización de S/640.000. Asimismo, el presentador aludió a las prioridades que tiene el aún esposo de Pamela López con respecto a sus gastos económicos.

Durante la transmisión del streaming, se mencionó el conflicto legal que tiene el jugador de Sport Boys frente a su expareja sobre la pensión de alimentos correspondiente a los tres hijas e hijos que ambas partes tienen. Tras el revuelo causado por la información, Orozco señaló: "Lo que pasa es que muchos futbolistas pueden estar misios, pero su prioridad de gasto es diferente".

Puedes ver

Carlos Orozco critica duramente a Jorge Benavides por ‘sketch’ con fujimorista Rosángella Barbarán: “Parece un programa arreglado”

lr.pe

Los costosos accesorios de Christian Cueva frente a su conflicto legal por alimentos

En el comentario sobre las compras del popular 'Cuevita', Orozco mencionó los gastos que poseen algunos futbolistas en relación a los criterios que le dan a ciertos lujos. En relación a ello, Jhovan Tomasevich mencionó las disputas legales en las que se encuentra el exjugador de la selección peruana con respecto a las pensiones de alimentos de sus tres hijas e hijos.

LR Focus

"Hasta donde yo sabía, a Cueva lo estaban denunciando porque no pagaba los alimentos que tenía que pagar y él decía que estaba [misio]. Por eso se había puesto a cantar, pero ese es otro problema. Las prioridades están alteradas, los criterios siempre pueden estar alterados", señaló el intérprete de 'Quédate' sobre el que falló el penal a Dinamarca.

Puedes ver

Carlos Orozco lanza duro cuestionamiento contra los papás de las ARMY: “Hay señores que no han sabido criar en casa”

lr.pe

Estos son los detalles de los exclusivos relojes que lució Christian Cueva

El jugador de 'Los porteños' posteó la publicación de una marca de joyería peruana, en la que aparecían dos relojes aparentemente lujosos. Ambos accesorios presentaban incrustaciones brillantes, correas negras y una caja cuadrada acompañada de tornillos visibles en el bisel.

Los detalles mencionados guardan similitud con los diseños Santos de Cartier, una de las líneas más reconocidas de la prestigiosa marca francesa. Aunque no existe confirmación sobre la autenticidad de los complementos, el precio de referencia de los modelos mencionados llegaría a superar los S/640.000.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlos Orozco critica a Christian Cueva por lucir supuestos relojes Cartier valorizados en más de S/640 mil: "Pueden estar misios, pero…"

Papa León XIV ya está en el Perú EN VIVO: primeras imágenes de su llegada, su recibimiento, agenda oficial y últimas noticias de su visita

Convenio entre UPN y CNN impulsa la formación de nuevos periodistas en Perú

Espectáculos

Kenji Fujimori aclara por primera vez si su padre Alberto Fujimori agredió a su madre Susana Higuchi: “Es parte de la bronca del divorcio”

Tula Rodríguez se defiende tras críticas por cantar canción asociada a Gisela Valcárcel: "No le pertenece más que al público"

Diana Sánchez confiesa que rechazó conducir 'Combate, nueva generación' por importante motivo y revela la fecha de estreno del reality

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Senador de Bolivia, Leonardo Roca: “Perú debe investigar a Fernando Cerimedo”

Papa León XIV llega a Palacio de Gobierno: Keiko Fujimori y sus ministros lo reciben en su visita al Perú

Boluarte, Jerí, Merino y Balcázar: expresidentes entre los asistentes al discurso del papa León XIV