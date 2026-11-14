León XIV, un fenómeno editorial

Desde el momento en que se conoció que Robert Prevost era el nuevo papa y adoptó el nombre de León XIV, el 8 de mayo de 2025, más de un editor vio el potencial para un libro que se tenía que hacer de este personaje que de saque resultaba fascinante. Razones no faltaban. Robert Prevost hizo servicio misionero 21 años en nuestro país, en las zonas a las que muy pocos querían ir a trabajar, por mejor voluntad que se tuviera.

Aunque al asumir el cargo Prevost no dijo cuándo regresaría a Perú, se sabía que no pasaría mucho para que eso ocurriera. No es la primera vez que vemos este fenómeno editorial pautado por la actualidad. No olvidemos los libros sobre la selección peruana de fútbol en el Mundial de Rusia 2018, aunque en esa ocasión no se tuvo que esperar a la clasificación oficial; se empezó a chambear desde el gol de Christian Cueva ante Paraguay en Defensores del Chaco.

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Si los cálculos no me fallan, el primer libro que se publicó sobre Robert Prevost fue El papa peruano (Planeta), de Renzo Gómez Vega; después vino Es la historia de un león. Tras las huellas de Robert Prevost, el papa del Perú (Academia Antártica), de Iván Herrera Orsi. Ambos títulos, del 2025, son buenas aproximaciones a nuestro personaje. Se estaban calentando los motores, que se terminaron de aceitar tras el anuncio oficial del regreso de Prevost a Perú, en junio de este año.

En este 2026 han aparecido no pocos libros sobre el papa peruano. Creo que el título de no ficción del año es El pastor y los lobos (Seix Barral), de Santiago Roncagliolo; sugiero también la lectura de Prevost antes de León XIV: respuestas desde Chiclayo (Grupo Expresión), de Rosa Chambergo Montejo y Daniel Vera Vera, y la recopilación de los discursos y conferencias del papa en Libres bajo la gracia: reflexiones sobre la tradición espiritual que me formó (Origen). Pero en este auge papal también hay lugar para la ficción, como la novela Dos leones en los Andes (Manuel Linares Guzmán Editor), de Alfonso Salcedo Rubio.

No olvidemos que Robert Prevost vivió muchos años en Perú. El puñado de obras citadas conforma un buen arranque para una historia de vida que aún tiene muchos capítulos por escribirse. Hay pliegues en esta narrativa aún no vistos. No sorprende: Prevost tiene todos los componentes para una gran historia de ficción/no ficción.