Renato Rossini Jr. admite por primera vez que desea tener un hijo con Samahara Lobatón: “Te amo” Modelo Renato Rossini Jr. sorprendió a Samahara Lobatón con el pedido de tener un hijo en redes sociales, pero a los minutos eliminó la publicación.

Renato Rossini Jr. sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en Instagram en el que expresó sus ganas de convertirse en padre junto a Samahara Lobatón. La publicación apareció la noche del 20 de noviembre, durante la celebración por los veinticinco años de la influencer, pero el modelo decidió borrarla pocos minutos después.

Su mensaje despertó curiosidad porque el chico reality estuvo presente en la fiesta privada de la hija de Melissa Klug, donde compartió con ella y sus amistades más cercanas. Esto llamó la atención, ya que meses atrás ambos habían dejado claro que estaban saliendo, pero sin mantener una relación sentimental formal.

Renato Rossini Jr. confiesa que quiere tener un hijo con Samahara Lobatón

La celebración por los 25 años de Samahara Lobatón tuvo un episodio inesperado cuando Renato Rossini Jr. publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram con una declaración dirigida a la hija de Melissa Klug. "Samahara, te amo, quiero ser el padre de tu próximo hijo", escribió el exchico reality.

Aunque el modelo eliminó la publicación poco después, algunos usuarios lograron guardar capturas de pantalla que terminararon circulando en redes sociales. El mensaje despertó comentarios sobre un posible cambio en la relación que ambos mantienen, pues hasta ahora no han confirmado un romance ni han anunciado que tengan un compromiso formal.

Samahara Lobatón cierra la posibilidad de tener otro hijo tras decisión médica

Pese al mensaje que Renato Rossini Jr. le dedicó en redes sociales, Samahara Lobatón ya había expresado que no desea convertirse nuevamente en madre. Durante una ronda de preguntas en Instagram, una seguidora quiso saber si tendría un cuarto bebé con el modelo, pero la influencer dejó claro que no contempla esa posibilidad.

"Desde lo más bonito les responderé a todos: yo estoy ligada. No está en mis planes tener más bebés, quiero seguir creciendo en lo que me gusta y, sobre todo, seguir trabajando", respondió. De esta manera, la hija de Melissa Klug explicó que prefiere concentrarse en sus proyectos personales y laborales antes que ampliar su familia.