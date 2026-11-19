Modelo Jossmery Toledo revela que la confundían con un hombre cuando pedía delivery: “Ya no me dicen señor” La exchica reality Jossmery Toledo contó los problemas que enfrentó tras el cambio de su voz por el uso inadecuado de anabólicos.

Jossmery Toledo apareció en el podcast 'No aclares que oscureces', del canal de YouTube de María Pía Copello, donde habló sobre algunos aspectos de su vida privada que antes había preferido mantener en reserva.

Durante la conversación, la modelo recordó que, cuando pedía delivery por teléfono, solían confundirla con un hombre debido a su voz. Además, a sus 34 años, volvió a mencionar que uno de sus mayores deseos es convertirse en madre, por lo que actualmente consume hormonas femeninas.

Jossmery Toledo revela que ya no la confunden con un hombre

Jossmery Toledo contó que su voz sufrió un cambio drástico debido a una mala asesoría en el uso de anabólicos que consumió para mejorar su figura. Esta situación provocó burlas en redes sociales y llegó a incomodarla. Sin embargo, la modelo aseguró que ha logrado mejorar poco a poco gracias a un tratamiento. Incluso recordó que antes la confundían con un hombre cuando hacía pedidos por teléfono.

“Me siento mejor en el sentido de que ha mejorado, porque cuando yo hago un pedido o llamo a Uber, o sea, ya no me dicen señor, ¿me entiendes? Pero siento que me ha mejorado”, comentó la exchica reality, de 34 años.

Jossmery Toledo asegura que quiere convertirse en madre

En otro momento de la entrevista, Jossmery Toledo reafirmó que mantiene su deseo de convertirse en madre. La modelo explicó que actualmente sigue un tratamiento hormonal con la intención de regular su organismo y poder congelar sus óvulos para cumplir su sueño de tener un hijo.

“Sí quiero ser mamá. Me estoy regulando y estoy tomando hormonas femeninas. Por eso mi voz ha mejorado. Igual, a veces en mi TikTok me hago pasar como una mujer trans”, contó la influencer en el podcast 'No aclares que oscureces', conducido por 'Dafonseca' y 'Chiquiwilo'.