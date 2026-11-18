Padre es asesinado en el mismo lugar donde mataron a su hijo hace un año en Villa María del Triunfo Luis Alberto Sevilla Quispe fue atacado a balazos por dos sujetos que llegaron en una motocicleta. En el lugar había instalado un pequeño altar para recordar a su hijo, acribillado en 2025.

Un padre fue asesinado en Villa María del Triunfo, en el mismo lugar donde hace 15 meses mataron a su hijo. Luis Alberto Sevilla Quispe fue atacado por dos sujetos en motocicleta. | Panamericana

Un padre fue asesinado en Villa María del Triunfo, en el mismo lugar donde hace 15 meses mataron a su hijo. Luis Alberto Sevilla Quispe fue atacado por dos sujetos en motocicleta. | Panamericana

Un padre de familia fue asesinado a balazos en el mismo lugar donde, hace un año y tres meses, mataron a su hijo. Luis Alberto Sevilla Quispe se encontraba en la cuadra 6 del jirón El Carmen, en Villa María del Triunfo (VMT), cuando fue interceptado por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta.

Los atacantes se acercaron al hombre y le dispararon a la altura del pecho. Tras el ataque, Sevilla Quispe fue auxiliado y trasladado al Hospital María Auxiliadora. Sin embargo, llegó al establecimiento de salud sin signos vitales.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

El crimen ocurrió en un punto especialmente significativo para la familia. En ese mismo lugar había sido asesinado el hijo de Sevilla Quispe hace aproximadamente 15 meses. Desde entonces, el padre había instalado allí un pequeño altar en su memoria.

Cada 17 del mes acudían a recordar al joven

Según relató un familiar a Exitosa, la familia acudía al lugar cada día 17 del mes para rezar y recordar al joven asesinado. Sevilla Quispe también solía permanecer allí después de salir de su trabajo.

“Todos los 17 veníamos nosotros. Él llegaba de su trabajo y estaba sentadito, llegó una moto, la dejaron allá estacionada, el pata se bajó y vino de frente a matarlo. Él estaba con un amigo, y el amigo se ha corrido”, contó el familiar.

La escena volvió a convertirse así en escenario de un asesinato. Esta vez, la víctima fue el padre del joven que había sido homenajeado en ese mismo punto durante los últimos meses.

El familiar también señaló que la familia desconoce si el ataque estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas o con la muerte del hijo de Sevilla Quispe. “No sabemos si será venganza. Ya hemos denunciado”, manifestó.

Policía encontró casquillos en la escena

Luego del ataque, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección del lugar se encontraron más de siete casquillos de bala.

Los investigadores deberán determinar quiénes fueron los autores del crimen y cuál habría sido el móvil del asesinato. Para ello, las autoridades podrán revisar las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores y recoger los testimonios de las personas que se encontraban cerca de la zona.

La investigación quedó a cargo de la Policía, mientras la familia de Sevilla Quispe espera que se esclarezca el crimen y se determine si existe alguna relación entre su asesinato y el homicidio de su hijo ocurrido 15 meses atrás.