Muere Stacy Keach, actor de ‘Prison Break’, a los 85 años: su esposa confirmó la noticia El actor Stacy Keach interpretó al personaje de Henry Pope en la famosa serie 'Prison Break'.

El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse la muerte del actor estadounidense Stacy Keach, recordado por sus participaciones en exitosas producciones de cine y televisión, entre ellas 'Prison Break'. El artista falleció el martes 10 de noviembre, a los 85 años, en su residencia familiar ubicada en Magdalenka, Polonia. La noticia fue confirmada por su esposa, Malgosia Tomassi Keach, mediante un comunicado difundido por la prensa internacional.

La partida del intérprete generó pesar entre quienes siguieron su extensa carrera artística, que abarcó más de seis décadas. Aunque alcanzó gran reconocimiento por dar vida al detective Mike Hammer en la serie 'The New Mike Hammer', también conquistó a nuevas generaciones con su participación en la popular producción protagonizada por Wentworth Miller.

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¿De qué murió Stacy Keach?

La esposa de Stacy Keach fue la encargada de comunicar las circunstancias de su fallecimiento. Según explicó en su mensaje, el actor perdió la vida luego de enfrentar durante largo tiempo una grave afección cardíaca e insuficiencia.

Malgosia Tomassi Keach también expresó su tristeza por la partida de su esposo y destacó la fortaleza con la que afrontó sus problemas de salud hasta sus últimos días. El intérprete murió en su casa familiar de Polonia, donde pasó sus últimas horas acompañado de sus seres queridos.

¿Qué personaje interpretó Stacy Keach en 'Prison Break'?

Los seguidores de 'Prison Break' recuerdan a Stacy Keach por su papel de Henry Pope, el director de la prisión estatal de Fox River, donde permanecía recluido Michael Scofield, personaje interpretado por Wentworth Miller.

En la serie, su personaje tenía a su cargo la administración del penal y mantenía una relación particular con Michael, quien buscaba ganarse su confianza para llevar adelante su plan de escape. Keach participó en las primeras temporadas de la producción, emitida entre 2005 y 2007, y dejó una huella entre los espectadores de la ficción.