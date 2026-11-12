Nueva York: al menos ocho muertos y 19 heridos tras colapso de un edificio residencial en Brooklyn El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó la cifra de fallecidos, mientras que el Departamento de Bomberos (FDNY) sigue con las tareas de rescate.

El desplome en Brooklyn afectó una estructura que contenía locales comerciales y apartamentos, causando daños en un inmueble vecino. | Foto: AFP

El desplome en Brooklyn afectó una estructura que contenía locales comerciales y apartamentos, causando daños en un inmueble vecino. | Foto: AFP

Al menos ocho personas fallecieron y otras 19 sufrieron lesiones por el colapso de un edificio residencial en Flatbush, Brooklyn, la tarde del miércoles 11 de noviembre. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ratificó el número de víctimas mortales este jueves, mientras que el Departamento de Bomberos (FDNY) reportó la cifra de afectados, según AFP. Las tareas de rescate continuaron durante la jornada posterior al siniestro.

El desplome ocurrió poco después de las 4.00 p. m. en las inmediaciones de las avenidas Flatbush y Bedford. Dicha propiedad albergaba locales comerciales en su planta baja y apartamentos en los pisos superiores. Una fracción de la estructura cayó sobre un terreno en obras y arrancó el muro de un inmueble colindante, cuyos interiores quedaron al descubierto, de acuerdo con ABC7.

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250 rescatistas del FDNY buscan sobrevivientes tras colapso

Alrededor de 250 integrantes de los cuerpos de emergencias médicas y bomberos acudieron a la zona del colapso para localizar a las víctimas entre los escombros. Las cuadrillas mantuvieron las labores nocturnas ante la incertidumbre inicial sobre el número exacto de personas atrapadas bajo la estructura. Según Engineering News-Record (ENR), los brigadistas rescataron con vida a una mujer tras más de dos horas del derrumbe.

El balance oficial del FDNY, difundido por NY1 a las 8.00 a. m. del jueves, confirma el traslado hospitalario de cuatro afectados en estado crítico. Además, cinco pacientes presentan lesiones graves sin riesgo vital y otros diez sufren traumatismos leves, cifra que incluye a tres miembros del personal de auxilio. Este informe actualiza los reportes preliminares emitidos durante el inicio del siniestro.

La inestabilidad del terreno obstaculiza el avance operativo en el subsuelo, escenario que Mamdani calificó como una “situación increíblemente difícil y cambiante”. Para inspeccionar los espacios peligrosos y de complejo acceso, los socorristas emplean drones y camiones de succión, mientras retiran el material colapsado mediante baldes, detalló ABC7.

Autoridades investigan excavaciones contiguas tras derrumbe en Nueva York

El colapso de un inmueble de tres pisos ocurrió mientras obreros realizaban excavaciones en una obra contigua, confirmaron autoridades locales. El comisionado del Departamento de Edificios, Ahmed Tigani, ratificó ante ABC7 que las labores ocurrían en el predio adyacente al momento del derrumbe, pero advirtió que la causa continúa bajo investigación y esa presencia no constituye una conclusión sobre el origen del desastre.

Durante una conferencia de prensa posterior al incidente, los funcionarios precisaron que el proyecto vecino contaba con permiso para levantar una edificación de tres plantas. Aunque sus promotores presentaron planos para construir una estructura de nueve niveles y uso mixto, dicha propuesta carecía de aprobación oficial.

Inspectores municipales acudieron a evaluar la estabilidad de las propiedades cercanas y apoyar la respuesta de emergencia. Paralelamente, la agencia reguladora junto con la policía iniciaron las pesquisas para determinar qué provocó la falla estructural, sin establecer aún si los trabajos en el terreno lindante ocasionaron el desplome.