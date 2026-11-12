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Muere actriz de ‘El chavo del 8’ a los 82 años: fue el amor imposible de Don Ramón

Desde México anunciaron la muerte de querida intérprete en la exitosa comedia de Roberto Gómez Bolaños, 'El chavo del 8'.

Regina Torné dio vida al personaje de Gloria en 'El chavo del 8'. Foto: Instagram.
Regina Torné dio vida al personaje de Gloria en 'El chavo del 8'. Foto: Instagram.
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La actriz mexicana Regina Torné, recordada por dar vida a Gloria en la serie 'El Chavo del 8', falleció a los 82 años. La noticia fue confirmada el miércoles 11 de noviembre por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que compartió un mensaje para despedir a la artista y expresar sus condolencias a sus seres queridos.

“Lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaústegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as. Descanse en paz”, informó el gremio a través de sus redes sociales.

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Hasta el momento, la ANDA no ha dado detalles sobre las causas de su muerte. Sin embargo, el programa mexicano 'Ventaneando' informó que la actriz falleció en su vivienda, ubicada en Ciudad de México.

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Regina Torné interpretó a Gloria en 'El Chavo del 8'

Uno de los personajes por los que Regina Torné será recordada es Gloria, la mujer que apareció en 'El Chavo del 8', la exitosa comedia de Roberto Gómez Bolaños. Su llegada a la vecindad ocurrió en 1978, cuando apareció acompañada de su sobrina Paty.

La presencia de Gloria despertaba el interés de Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, quien quedaba encantado con ella y buscaba cualquier oportunidad para acercarse y ganarse su cariño.

Aunque Gloria siempre se mostraba amable y educada con él, no correspondía de manera directa a sus intentos de conquista. Su llegada también provocaba los celos de doña Clotilde y doña Florinda, quienes no veían con buenos ojos la atención que recibía la nueva vecina.

Regina Torné apareció en cuatro episodios de 1978: 'La llegada de Gloria', 'La llegada de Paty', 'La invitación al cine' y 'Los desmayados'.

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¿Quién fue Regina Torné y cómo inició su carrera artística?

Regina Torné nació en Villahermosa, Tabasco, bajo el nombre de Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaústegui Anaya. Sus primeros pasos en el mundo artístico los dio en 1962 como cantante de jazz, antes de dedicarse por completo a la actuación. Tres años después lanzó el disco 'Regina a Lara', un homenaje musical al compositor mexicano Agustín Lara.

Su llegada al cine se produjo en 1966 con la película 'Despedida de soltera', donde compartió escenas con Arturo de Córdova. De acuerdo con el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura de México, a lo largo de su trayectoria asumió personajes de distintos estilos, aunque al comienzo de su carrera destacó por interpretar papeles de villana.

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