John Kelvin se pronuncia tras indirectas de Malú Ferrer sobre su ruptura y aclara si hubo violencia en la relación: "Me ha sorprendido" Luego de anunciar su separación, la modelo Malú Ferrer lanzó frases como "No es así como lo haría un verdadero hombre". El cantante John Kelvin habló sobre la polémica que rodea la ruptura.

Malú Ferrer anunció su separación de John Kelvin a través de un comunicado en redes sociales el 18 de noviembre. | Foto: composición LR/Instagram

Malú Ferrer anunció su separación de John Kelvin a través de un comunicado en redes sociales el 18 de noviembre. | Foto: composición LR/Instagram Foto: composición LR/Instagram

John Kelvin rompió su silencio luego de las fuertes indirectas de Malú Ferrer sobre el fin de su relación. El cantante ofreció su versión y no solo se mostró completamente sorprendido, sino que además aclaró si hubo un episodio de violencia que podría haber desencadenado la ruptura.

Horas antes, la modelo y empresaria trujillana anunció el término de su romance con el exintegrante de Grupo 5 a través de un comunicado en redes sociales. Si bien aseguró que todo ocurrió desde el respeto, no tardó en compartir potentes mensajes que fueron vinculados a la decisión.

John Kelvin habla tras potentes indirectas de Malú Ferrer

Consultado por el programa de Magaly Medina, el intérprete no ocultó su asombro durante una llamada telefónica, aunque evitó ventilar detalles íntimos. “Mira, a mí también me ha sorprendido en realidad. Quisiera no hablar de ese tema. Es un tema que ella tiene que manejarlo en privado conmigo”, declaró.

Tras comunicar el fin de la relación, Malú Ferrer compartió mensajes como “La cruda realidad de un comportamiento que lastima, que te apaga”, “Ninguna máscara puede usarse para siempre” y “No es así como lo haría un verdadero hombre, y me fui”. Al ser consultado directamente por el significado de esta última frase, John Kelvin aseguró que hablaría con su expareja.

Fue entonces cuando la reportera de la popular ‘Urraca’ le preguntó al cantante si hubo alguna falta de respeto, acto de violencia o infidelidad que provocara el fin de la relación. El exintegrante de Grupo 5 descartó cualquiera de esas posibilidades. “No, nada que ver”, sentenció.

Malú Ferrer evita confirmar o desmentir si hubo violencia en su relación con John Kelvin

Por su parte, Ferrer también ofreció declaraciones a ‘Magaly TV, la firme’. En línea con Kelvin, evitó brindar detalles específicos de la separación; sin embargo, sí confirmó que hubo situaciones que provocaron el desgaste del vínculo. “Es completo el tema, pero, obvio, sí, algo tuvo que pasar. No voy a terminar de loca. Quiero pensar ahorita estar tranquila, ya después hablo… Todo tiene una explicación”, manifestó.

Aunque en su comunicado fue tajante al descartar cualquier episodio de violencia, en conversación con la prensa evitó confirmar o desmentir esa posibilidad. “Amigo, ahorita no quiero hablar nada”, sentenció.