El cantante John Kelvin sorprendió al aparecer en el programa de Magaly Medina para asegurar que su vida se transformó para bien, para contar por qué no puede ver a sus hijos y también para presentar a su saliente, la trujillana Malú Ferrer. Durante su charla con 'Urraca', el cumbiambero dijo que esta vez el cambio es verdadero, ya que ahora sí acepta que tiene un problema con el alcohol.

"He tenido una transición. Lo que pasa es que en el camino del John Kelvin anterior, yo estaba en un mundo oscuro, Magaly. Yo llevo un proceso de cambio más de medio año", comentó el exvocalista de Grupo 5, quien admitió que acude a la asociación de alcohólicos anónimos. "Estoy con médicos profesionales detrás", añadió el cantante que fue condenado por agredir a Dalia Durán.

John Kelvin hace mea culpa por sus excesos

Tras ser cuestionado por Magaly Medina, el cantante peruano sostuvo que ahora no tiene problemas en decir que necesita ayuda para superar su adicción. "Primero es la aceptación de mi enfermedad. Es algo que yo no aceptaba. Yo estaba en el bajo mundo y hacía las cosas mal. Me interné. Estuve internado entre dos y tres meses con un grupo humano muy bello que conocí", declaró.

Asimismo, John Kelvin sostuvo que es consciente de que el alcoholismo es una enfermedad crónica y que tendrá que aprender a vivir con ello. "Es indefinido. Mi tema netamente, Magaly, es el alcoholismo. Si bien es cierto el alcoholismo en su momento me conllevó a otras sustancias, sí pasó, fue real, producto del alcohol, pero netamente lo mío fue el tema de alcohol", dijo el cantante al asegurar que no tiene problemas con las drogas.

Por otro lado, el cantante de 'Quédate con él' manifestó que por culpa del alcohol, afloró su lado violento. "Era el detonante. Sí, era violento cuando tomaba. Tenía otra personalidad totalmente distinta y aparte de eso también emocionalmente no me encontraba bien. Mi autoestima estaba muy por el suelo. Vivía una vida sin frenos", añadió Kelvin, quien también reconoció que sus cambios anteriores no fueron verdaderos.