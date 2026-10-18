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John Kelvin sorprende al revelar cómo cambió su vida tras salir de prisión: “Solo se están quedando con lo malo”

John Kelvin recordó las dificultades que atravesó durante su estancia en prisión, habló de los aprendizajes que marcaron su vida y aseguró que intenta reconstruir su relación con sus hijos.

John Kelvin señala que sus dificultades personales no definen su carrera musical. Composición LR. YouTube.
John Kelvin señala que sus dificultades personales no definen su carrera musical. Composición LR. YouTube.
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El cantante John Kelvin explicó cómo su paso por prisión influyó en su manera de afrontar los problemas personales. En una entrevista para el diario 'Trome', el artista recordó las experiencias que vivió durante su reclusión, como también las lecciones que le permitieron replantear algunas de sus costumbres. "Solo se están quedando con lo malo", manifestó al pedir que sus dificultades personales no definan por completo su carrera musical.

El intérprete también habló sobre su relación con el alcohol, su acercamiento a la religión y las dificultades que enfrenta para compartir tiempo con sus hijos. Según declaró, lleva siete meses sin consumir bebidas alcohólicas. Además, sostuvo que está dispuesto a demostrar sus cambios mediante sus acciones y expresó su deseo de resolver los conflictos familiares a través del diálogo.

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John Kelvin recuerda sus días en prisión

Kelvin señaló que encontró maneras de afrontar las dificultades de la reclusión como las actividades artísticas que organizó en el penal de Lurigancho, donde realizó pruebas de selección de actores y formó una orquesta. Además, el artista reveló que aprendió a fabricar carteras, mochilas y zapatos mientras permanecía recluido.

Asimismo, el exvocalista de Kumbia Stars manifestó que su condición de figura pública no necesariamente hizo más llevadera su estancia en el penal. Según explicó, la atención que recibía por su popularidad provocaba restricciones en las visitas y lo mantenía más aislado que a otros internos, pues cualquier incidente que lo involucrara podía convertirse en noticia.

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John Kelvin y su lucha contra el alcohol tras recuperar su libertad

El exintegrante de Grupo 5 aseguró que llevaba siete meses sin beber y explicó que las dificultades económicas, profesionales y personales que atravesó durante la pandemia influyeron en su relación con las bebidas alcohólicas. Según contó, sus empresas fracasaron, quedó varado en Japón y tuvo que afrontar decepciones tanto en el ámbito laboral como en el personal.

En ese contexto, reconoció que llegó a recurrir al alcohol como una forma de escapar de los problemas. No obstante, afirmó que actualmente procura mantenerse alejado de esa conducta y que incluso rechaza las botellas de whisky que algunas personas le suelen regalar. "Ya no tomo", sentenció el intérprete, asegurando que tiene el derecho a comenzar de nuevo.

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