John Kelvin llora y pide ver a sus hijos ante el temor de sufrir un accidente: “Yo paro viajando”

John Kelvin rompió en llanto durante una entrevista con el podcast Show.pe al hablar de sus hijos y reconocer que lleva tiempo sin verlos. El cantante aseguró que cumple con los gastos de los menores, pero reclamó a su expareja Dalia Durán la posibilidad de estar junto a ellos y compartir momentos como padre.

Al responder qué lo haría feliz, el artista no pudo evitar las lágrimas y dijo que lo que más desea es reencontrarse con sus pequeños. También manifestó su temor de sufrir un accidente durante alguno de sus viajes y que eso le impida volver a verlos.

"Voy a ser feliz el día que yo esté con mis hijos, porque yo merezco y mis hijos merecen ver a su padre. Yo no sé si mañana, Dios quiera, en un accidente me pase algo, o no sé, porque la vida no se sabe. Yo paro viajando y yo no sé si me pase algo y no vea a mis hijos", dijo John Kelvin.

John Kelvin rompe en llanto y cuestiona que no le permitan ver a sus hijos

John Kelvin manifestó su molestia por llevar tiempo sin compartir con sus hijos, pese a que todos viven en Perú y él se encuentra en Lima. El cantante sostuvo que extraña a los menores y considera que ambos tienen derecho a mantener una relación cercana. "Viviendo en un mismo país, estando aquí en Lima y no verlos a mis hijos, no es justo, ni para ellos, ni para mí", expresó ante las cámaras, muy afectado.

El artista también afirmó que viene cumpliendo con la manutención de los pequeños, pero aseguró que no logra pasar tiempo con ellos debido a las dificultades que tendría con Dalia Durán. "No es justo para ellos y no es justo para mí y menos si vengo haciendo las cosas bien, porque si yo vengo haciendo las cosas bien, tienen ellos derecho de verme a mí y yo verlos a ellos", sostuvo.

John Kelvin afirma que cambió y cuenta cómo es su vida actualmente

John Kelvin sostuvo que ha tomado distancia de personas que no aportaban cosas positivas a su vida y que ahora prefiere mantener un círculo social más reducido. El cantante aseguró que lleva tiempo trabajando en sí mismo, asistiendo a terapias y acercándose a su fe como parte de este proceso.

"Que las acciones hablen por sí solas. Si tú me vuelves a ver en un tema caótico, te voy a dar la razón. Pero vengo tiempo trabajando en silencio, llevando mis terapias; estoy en mi culto, me he rodeado de buenas personas y me he alejado de personas que no son parte de mi vida. Pero me he alejado desde el amor. Ahora mi círculo social ya no son mil, sino diez", declaró el artista.