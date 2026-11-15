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Bill Gates, cofundador de Microsoft, advierte sobre el futuro del trabajo: "Dentro de diez años, la mayoría de las tareas humanas podrán ser realizadas por IA"

En una entrevista con Jimmy Fallon, el cofundador de Microsoft destacó cómo la inteligencia artificial impactará diversas actividades cotidianas y profesionales.

Bill Gates prevé que la inteligencia artificial transformará el mundo laboral en la próxima década, asumiendo tareas humanas y cambiando actividades cotidianas y profesionales.
Bill Gates prevé que la inteligencia artificial transformará el mundo laboral en la próxima década, asumiendo tareas humanas y cambiando actividades cotidianas y profesionales.Foto: AFP
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Bill Gates, uno de los referentes más reconocidos de la industria tecnológica, anticipó cómo cambiará el mundo durante la próxima década debido al avance de la inteligencia artificial. El empresario considera que esta herramienta tendrá la capacidad de asumir numerosas actividades que actualmente realizan las personas.

Durante una entrevista en el programa 'The Tonight Show', conducido por Jimmy Fallon, el cofundador de Microsoft compartió su pronóstico sobre el futuro del trabajo. "Dentro de diez años, la mayoría de las tareas humanas podrán ser realizadas por inteligencia artificial", afirmó al referirse a los cambios que traerá esta tecnología.

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Bill Gates anticipa una transformación en el mundo laboral por la inteligencia artificial

La declaración de Gates se produjo durante una conversación sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. El empresario considera que, en apenas una década, las capacidades de estos sistemas podrían transformar numerosas actividades cotidianas y profesionales.

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A los 69 años, Gates continúa siendo una voz autorizada para hablar sobre innovación y tecnología. En 1975 fundó Microsoft junto a Paul Allen y, aunque se encuentra retirado de sus funciones profesionales, mantiene su actividad filantrópica a través de la Fundación Gates.

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Bill Gates considera que la IA puede reducir las desigualdades

El cofundador de Microsoft mantiene una visión optimista sobre el potencial de esta tecnología y considera que puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Entre los campos en los que podría generar avances mencionó la educación y la medicina.

En el 2022, el empresario ya había expresado su confianza en estas herramientas mediante una publicación en su blog personal. En ese espacio sostuvo que la inteligencia artificial "es la herramienta más grande para reducir la inequidad que jamás hayamos tenido", especialmente por sus posibilidades de mejorar la esperanza de vida en los países más desfavorecidos.

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