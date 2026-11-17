Hermana de Mondonguito amenaza con demandar a Kike Suero por decir que la hija del cómico se quedó con dinero de las polladas: "No tiene idea" La hermana de Mondonguito advirtió sobre posibles acciones legales si Kike Suero no aclara sus afirmaciones. Además, desmintió que Ernesto Pimentel haya pagado todos los gastos del sepelio.

Elena Zubiate expresó que los gastos del velorio fueron cubiertos con ahorros de su hermano Mondonguito, no por Ernesto Pimentel como se afirmó.

Elena Zubiate expresó que los gastos del velorio fueron cubiertos con ahorros de su hermano Mondonguito, no por Ernesto Pimentel como se afirmó. Fotos: Facebook/TikTok

José Lorenzo Zubiate Zegarra, más conocido como 'Mondonguito', murió a los 67 años tras permanecer varios días en UCI. Desde el primer día de su muerte, las polémicas no faltaron gracias a Kike Suero, quien en un primer momento indicó que la familia del cómico ambulante decidió desconectarlo. Luego, su hija Gladys salió a desmentir dicha información.

No todo quedó allí. Kike Suero reapareció en el velorio de Mondonguito en el Ministerio de Cultura y lamentó la baja asistencia de amigos y del público en general. Asimismo, el exintegrante de 'El reventonazo de la Chola' encendió la pradera al pedir explicaciones a la hija del fallecido cómico sobre las ganancias que recaudaron en la pollada benéfica que organizaron días atrás. "¿Qué se ha hecho con todo el dinero que se ha recaudado?", preguntó.

Hermana de Mondonguito cuestiona a Kike Suero por grave acusación

Elena Zubiate, hermana de Mondonguito que llegó hace unos días desde Argentina para acompañarlo en sus últimos momentos, utilizó sus redes sociales para exigirle a Kike Suero que se retracte de sus afirmaciones al dejar entrever que Gladys Zubiate se habría quedado con el dinero de las polladas.

“Sr. Kike Suero, le pido públicamente que aclare lo que Ud. está publicando en las redes sobre mi sobrina del dinero. Usted está diciendo que mi sobrina lo agarró, si Ud. no tiene idea los gastos que hemos tenido”, manifestó Elena Zubiate, quien compartió conmovedor mensaje tras la muerte de su hermano.

La hermana de Mondonguito le pidió a Kike Suero que deje de estar diciendo que Ernesto Pimentel cubrió todos los gastos del velorio y del entierro del cómico ambulante. Sin embargo, Elena indicó que el personaje detrás de la Chola Chabuca ayudó con una buena cantidad, pero ellos tuvieron que retirar los ahorros de su hermano para cubrir muchos gastos.

“Aparte también están diciendo que el sr. Ernesto Pimentel pagó el entierro de mi hermano y aclaro es mentira, que el sr. Ernesto colaboró, sí, y eso se lo agradece; pero el entierro se cubrió con el dinero que teníamos de unos ahorros de mi hermano. Le pido como hermana de José Lorenzo Zubiate Zegarra que ud. aclare este tema público o si no aténgase a las consecuencias legales”, concluyó.