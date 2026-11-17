Tilsa Lozano defiende a los católicos de polémicos comentarios de Olinda Castañeda tras visita del papa León XIV a Perú: "Tremenda ..." ¡Le dijo de todo! Tilsa Lozano no dudó en defender a todos los fieles católicos que se congregaron para despedir al papa León XIV y confrontó a Olinda Castañeda por sus recientes críticas contra los feligreses.

La polémica por los comentarios de Olinda Castañeda contra los fieles católicos que hicieron largas colas para ver al papa León XIV durante su última misa en Perú, realizada en la base aérea Las Palmas, continúa generando reacciones. Esta vez, Tilsa Lozano salió en defensa de los creyentes y cuestionó duramente las declaraciones de la exmodelo, quien calificó de fanatismo la devoción de las personas que acudieron a recibir al sumo pontífice.

Durante la edición del lunes 16 de noviembre de su programa, la conductora respondió directamente a la ahora fiel cristiana y expresó su indignación por sus cuestionamientos hacia quienes esperaron durante horas para ver al papa León XIV. "Viene a defenestrar, diciendo ‘no van a la Iglesia, pero van a ver al papa. Tienen que honrar al verdadero Dios’. Dijo que eso era fanatismo. Tremenda…", manifestó la ex ‘Vengadora’, dejando en evidencia su postura frente a la controversia.

Tilsa Lozano arremete contra Olinda Castañeda tras críticas a católicos

Tilsa Lozano no se guardó nada al cuestionar la postura de Olinda Castañeda y defendió el derecho de los creyentes a expresar su fe y participar en actividades religiosas.

"¿Por qué no dejas a cada uno hacer lo que le hace bien? Estamos en una época donde es tan difícil tener fe en algo, que algo te sostenga (...) Si hay algo que te motiva y te da una razón para creer, ¿qué vienes acá a molestar con el fanatismo?", expresó durante su programa.

Sin embargo, sus cuestionamientos no terminaron allí. La expareja de Jackson Mora también hizo referencia a las recientes apariciones públicas de Olinda, quien ha sido vista predicando en las calles y difundiendo sus creencias religiosas. En ese sentido, cuestionó que la exmodelo critique las expresiones de fe de otras personas cuando ella también realiza actividades públicas para transmitir sus convicciones.

"Además, a ella la ves parada con un parlante en una esquina hablando como un loro loco diciendo que las mujeres no pueden usar pantalones y no sé qué más barrabasadas. ¿Y viene a hablar de fanatismo? Por favor", sentenció la conductora, quien mostró su rechazo a los comentarios de Castañeda.

¿Qué dijo Olinda Castañeda sobre los católicos que esperaron por ver al papa León XIV?

La controversia comenzó luego de que Olinda Castañeda cuestionara a los fieles católicos que hicieron largas colas para asistir a la última misa del papa León XIV en Perú, realizada en la base aérea Las Palmas. A través de un video difundido en sus redes sociales, la exmodelo expresó su desacuerdo con esta muestra de devoción y consideró que algunas personas estaban confundiendo la fe con el fanatismo.

Castañeda también cuestionó que los creyentes esperaran durante varias horas para ver al sumo pontífice, cuando, según su postura, deberían concentrar su devoción en Dios y no en una figura religiosa. Sus declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales y provocaron la respuesta de Tilsa Lozano, quien salió en defensa de los católicos y criticó duramente sus comentarios.