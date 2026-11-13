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Christian Domínguez sorprende a su hija Camila por sus 18 años con conmovedor mensaje: “Si en algún momento tropiezas, estaré ahí para ti”

Christian Domínguez dejó notar que recuperó el amor de su hija Camila, quien cumple la mayoría de edad. "Haces que valga la pena todo el esfuerzo que hago", expresó.

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, celebra su cumpleaños número 18 este 13 de noviembre, marcando una nueva etapa en su vida.
Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, celebra su cumpleaños número 18 este 13 de noviembre, marcando una nueva etapa en su vida.Fotos: Facebook.
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Camila Domínguez, la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, ya es mayor de edad desde este viernes 13 de noviembre. Mediante sus redes sociales, el cumbiambero no quiso que la fecha pase desapercibida y compartió un sentido mensaje para saludar a su hija por sus 18 años. La publicación estuvo acompañada de diversas fotografías de ellos juntos.

A través de su cuenta personal de Facebook, Christian Domínguez aseguró que desde que nació Camila, ella se convirtió en su prioridad. Asimismo, expresó que está orgulloso de ella porque además de cumplir con sus responsabilidades en la universidad, no deja de luchar por sus sueños, como representar al Perú en un certamen de belleza.

“Hace 18 años llegaste a mi vida para darle un giro completo. Llegaste a alegrar mi vida y entender que a partir de ese momento ya no pensaría más en mí primero. Mi bebé, mi primogénita. Hoy cumples 18 años y eres toda una señorita dedicada a sus estudios y proyectos. Haces que valga la pena todo el esfuerzo que hago. Estoy orgulloso de ti”, manifestó.

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Christian Domínguez hace promesa a su hija Camila

Christian Domínguez, quien anunció la muerte del director de su grupo musical, aprovechó la ocasión para recordar que a pesar de los problemas que tuvieron en el pasado, su relación se fortificó. Asimismo, prometió que siempre estará para ella, tanto en los buenos como en los malos momentos.

“Tantas cosas vividas, buenas y no tan buenas que han hecho que nuestra relación padre e hija sea como es. Le pido a Dios que siempre te cuide, te guíe, te dé sabiduría y te llene de bendiciones. Que te muestre el camino para que hagas las cosas bien y si en algún momento tropiezas, estaré ahí para ti. Sigamos caminando juntos y sabes que papá siempre estará y te ayudará a que logres tus propósitos. ¡Vamos Domínguez! Feliz cumpleaños, hijita mía”, concluyó en su post.

Christian Domínguez compartió un emotivo mensaje en redes sociales, destacando su orgullo por Camila.

Christian Domínguez compartió un emotivo mensaje en redes sociales, destacando su orgullo por Camila.

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