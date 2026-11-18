La reciente transmisión en vivo de Renato Rossini padre desató una ola de especulaciones en la farándula peruana, luego de que los usuarios interpretaran sus declaraciones como una supuesta incomodidad frente al vínculo de su hijo con la exreality. Ante el revuelo en redes, la influencer se pronunció para poner fin a los rumores de un presunto rechazo por parte de su suegro.

Lejos de alimentar la polémica, la empresaria optó por restarle importancia a las críticas y defender la buena relación que mantiene con el entorno cercano de su pareja. La hija de la 'Blanca de Chucuito' dejó en claro que la convivencia fuera de cámaras dista mucho de lo que se especula en internet, asegurando que "no hay absolutamente nada malo" entre ellos y calificando al reconocido actor como "un caballero".

¿Cómo reaccionó Samahara Lobatón a la frase de Renato Rossini padre sobre que su hijo está "involucrado"?

Uno de los momentos más comentados del polémico live fue cuando el actor utilizó la frase "Involucrado sí, enamorado no" para referirse a la situación sentimental del modelo, término que se viralizó y fue tomado por los internautas como un desaire hacia la influencer. Sin embargo, la influencer expresó en el programa 'Q'Bochinche' que no se sintió ofendida por la forma en que el artista se refirió a la relación.

Para la creadora de contenido, el comentario fue sacado de contexto por la audiencia, que suele buscar conflictos donde no existen. Asimismo, recalcó que entiende la exposición mediática que conlleva ser una figura pública en el país, por lo que prefiere no engancharse con interpretaciones que solo buscan generar morbo en torno a su vida privada.

Samahara Lobatón revela cómo es su trato real con los padres de Renato Rossini Jr.

Al ser consultada sobre el vínculo que sostiene con la familia de su pareja, la hija de Abel Lobatón destacó que el respeto mutuo es la base de su relación con los padres del exreality. En sus declaraciones, subrayó que Renato Rossini padre siempre ha tenido un comportamiento impecable hacia ella, reiterando que su trato ha sido amable.

De esta manera, Samahara Lobatón acabó con las especulaciones generadas en las redes, reafirmando que atraviesa una etapa tranquila junto a Renato Rossini Jr., pese a que ambas personalidades llegan a territorio peruano luego de protagonizar un reality de convivencia cancelado.