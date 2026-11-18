Xiomy Kanashiro, novia de Jefferson Farfán, anuncia triste pérdida con desgarradora publicación: “Te llevaré siempre en mi corazón” Xiomy Kanashiro vive un momento difícil tras el fallecimiento de un familiar muy querido para ella, quien fue fundamental en su vida. La modelo compartió su dolor en redes sociales.

Xiomy Kanashiro atraviesa un buen presente en el amor y en el trabajo. Además de tener una relación sólida con Jefferson Farfán y tener el apoyo de sus padres, la modelo es parte de la conducción de 'América hoy' y sus negocios van de viento en popa. Sin embargo, acaba de sufrir una pérdida irreparable.

Xiomy Kanashiro, quien habló del 50/50 en su relación con Jefferson Farfán, este miércoles 18 de noviembre se ausentó de 'América hoy' y en el programa no dieron ninguna explicación. Sin embargo, en redes sociales, la popular 'Chinita' explicó que no llegó al programa de América Televisión porque falleció su abuelo, quien significó mucho en su vida.

Xiomy Kanashiro anuncia el fallecimiento de su abuelo

Mediante sus redes sociales, Xiomy Kanashiro expresó que le duele la muerte de su abuelo, ya que él fue un familiar muy querido para ella. Sin embargo, intentará procesar este momento recordando su sonrisa y los momentos compartidos. Asimismo, indicó que ahora él se reencontrará con la mujer de su vida.

"Gracias por todo, me quedo siempre con los mejores recuerdos y esa sonrisa que te caracterizaba. Te llevaré siempre en mi corazón. Descansa en paz, abuelito. Ya estás con Oba", escribió Xiomy Kanashiro junto a un emotivo video en donde se lucía feliz con su abuelo.

Xiomy Kanashiro pidió anillo de compromiso a Jefferson Farfán

Por otro lado, cabe recordar que Xiomy Kanashiro y Jefferson tienen una relación seria. A pesar de que el exfutbolista se hizo la vasectomía, la modelo contó que le gustaría tener un hijo de 'La Foquita'. Asimismo, la colaboradora de 'América hoy' reveló que espera recibir un anillo de compromiso de Farfán y que la pedida de mano sea muy bonita.

Kanashiro, a quien Farfán le mandó a trabajar duro para que le dé un buen regalo de cumpleaños, contó que el tema del matrimonio ya se ha tocado con Farfán. "Claro que sí, se ha hablado a inicios de la relación, a mitad de la relación. Cosas que siempre hay en pareja, pero bonito. Pasito a pasito”, añadió Xiomy.