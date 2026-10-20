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Samahara Lobatón saca cara por Renato Rossini Jr. tras ser tildado de ‘calabacito’ por Magaly Medina: “Puede ser todo, menos hueco”

Samahara Lobatón defendió a Renato Rossini Jr. de Magaly Medina tras aludir como calabacito. Además, la influencer elogió al modelo, asegurando que aunque no está enamorada, le tiene mucho cariño.

Samahara Lobatón defiende a su actual pareja tras ser tildado de ‘calabacito’. Composición LR. YouTube.
Samahara Lobatón defiende a su actual pareja tras ser tildado de ‘calabacito’. Composición LR. YouTube.
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Samahara Lobatón estuvo en 'Magaly TV, la firme' luego de oficializar su relación con Renato Rossini Jr. Durante la conversación con Magaly Medina, la hija de Melissa Klug llenó de elogios al modelo. A su vez, respondió a los comentarios de la conductora, quien manifestó que él le parecía un tanto hueco.

La exparticipante de 'El Sultanato' aseguró que está dejando que las cosas fluyan con Rossini Jr. y destacó el trato que recibe de él. Asimismo, recordó que sus anteriores relaciones sentimentales fueron complicadas, afirmando que ahora ha decidido permitir que la quieran como considera que merece, aunque evitó asegurar que está enamorada de su actual pareja.

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Samahara Lobatón descarta que Rossini Jr. sea ‘calabacito’

Durante la entrevista, la hija de 'La blanca de Chucuito' defendió a su actual vínculo amoroso, después de que la conductora del canal nueve cuestionara su personalidad y lo describiera como un joven que le parecía poco profundo. La influencer rechazó esa percepción y sostuvo que la presentadora todavía no conoce lo suficiente al modelo para emitir ese tipo de opiniones.

"No, no lo conoces. En verdad no. Es muy inteligente, bien criado. La verdad puede tener cualquier defecto, menos ser hueco. Tiene carrera universitaria", manifestó Lobatón, quien también recomendó a la periodista conversar directamente con él para conocerlo mejor. "Tienes que invitarlo para que hables solo con él. Es un súper chico, me ha sorprendido", expresó la exreality.

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La hija de Melissa Klug llena de elogios a Renato Rossini Jr.

Además de defenderlo frente a los comentarios de Magaly Medina, Samahara Lobatón habló sobre la etapa sentimental que atraviesa con el hijo de Renato Rossini. La influencer señaló que ambos mantienen una buena relación y que están dejando que las cosas avancen sin apresurar sus sentimientos.

"Tenemos muy buena relación", comentó la influencer durante su participación en el programa. También recordó que sus experiencias amorosas anteriores fueron difíciles y describió esas relaciones como tóxicas. Pero, pese a lo declarado, Lobatón evitó utilizar la palabra enamorada cuando le preguntaron sobre sus sentimientos actuales sobre su pareja.

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