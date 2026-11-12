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Samahara Lobatón se pronuncia sobre sus acuerdos con Bryan Torres para ver a sus hijos tras obtener la tenencia: “Se lo lleva porque…”

La hija de Melissa Klug dejó atrás los enfrentamientos legales con su expareja Bryan Torres y expuso en redes sociales las condiciones que cumple el salsero para visitar a sus dos pequeños.

Samahara Lobatón revela los detalles de su acuerdo legal con Bryan Torres. Composición LR. Instagram
Samahara Lobatón revela los detalles de su acuerdo legal con Bryan Torres. Composición LR. Instagram
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Samahara Lobatón volvió a acaparar la atención de la farándula local, al revelar cómo maneja la crianza compartida de sus dos hijos, fruto de su relación con Bryan Torres. A pesar de haber protagonizado graves denuncias por violencia familiar que llegaron hasta instancias legales, la exreality aseguró que hoy mantienen una dinámica organizada por el bienestar de los menores.

Esta nueva etapa familiar coincide con el presente sentimental de la influencer, quien recientemente oficializó su romance con Renato Rossini Jr. Lejos de los escándalos mediáticos que marcaron los primeros meses del año, la hija de Melissa Klug decidió responder a las dudas de sus seguidores en Instagram y dejó en claro que el líder de Barrio Fino cumple con un horario específico bajo las reglas que acordaron tras su separación definitiva.

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El acuerdo de Bryan Torres para ver a sus hijos

A través de una caja de preguntas en sus historias de Instagram, una usuaria le consultó directamente a la apodada 'chica de los realitys cancelados' si sus hijos menores seguían compartiendo tiempo con el vocalista de salsa. Lejos de evadir el tema, la influencer sorprendió al calificar de positivo el trato que mantienen y detalló los días en los que el músico ejerce su paternidad.

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"Bryan y yo tenemos un hermoso acuerdo. Él se los lleva dos fines de semana al mes. En el caso de Asael un día a la semana porque su nanita descansa. Nos turnamos y tenemos una buena rutina", escribió la hija de la Blanca de Chucuito, confirmando el cordial trato que ambos mantienen y la rutina que el intérprete de 'Pobre corazón' tiene para ver a sus menores.

Las disputas legales de Samahara Lobatón previo a su actual romance

El panorama actual dista mucho de la crisis que estalló el pasado 3 de agosto de 2026, fecha en la que Samahara Lobatón acudió a la comisaría para denunciar a Bryan Torres por presunta violencia familiar y económica. La influencer acusó a su expareja de haber pateado la puerta de su domicilio frente a sus hijos. A este hecho se sumaron un largo historial de enfrentamientos que incluso motivaron la intervención del Ministerio de la Mujer.

Por su parte, el salsero rechazó las acusaciones, asegurando que el tema se resolvería por la vía legal. Tras una demanda por el incremento de la pensión de alimentos iniciada en marzo, ambos optaron por evitar un juicio prolongado. Finalmente, en octubre de 2026, los padres firmaron un acta de conciliación donde se determinó el monto de la manutención y el régimen de visitas que hoy cumplen al pie de la letra.

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