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Gabriela Herrera arremete contra Samahara Lobatón tras cancelación de sus programas: “Es la salada de los realities”

Gabriela Herrera se burló de Samahara Lobatón por la cancelación de dos realities en los que participó. Asimismo, la conductora opina sobre el romance de la ahora exreality con Renato Rossini Jr y lanza dardo a Andrea San Martín. 


Gabriela Herrera tilda a Samahara Lobatón como “la mata realities”. Composición LR. Instagram.
Gabriela Herrera tilda a Samahara Lobatón como “la mata realities”. Composición LR. Instagram.
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Gabriela Herrera volvió a generar comentarios en la farándula peruana tras referirse a Samahara Lobatón y la cancelación de los programas de competencia en los que participó. La presentadora del podcast 'Ya, ¿y?' ironizó sobre esta coincidencia y calificó a la hija de Melissa Klug como la “salada de los realities”, comentario que  sentenció con la expresión: “la mata realities”.

Durante una entrevista con 'Trome', la presentadora también fue consultada por el supuesto romance entre la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ y Renato Rossini Jr. Sin embargo, evitó profundizar en la vida sentimental de ambos y aseguró que no le interesa lo que suceda entre ellos. Además, dejó en claro que estaría dispuesta a compartir nuevamente un espacio televisivo con figuras como Shirley Arica, pues considera que su prioridad es cumplir con su trabajo.

Gabriela Herrera minimiza el romance de Samahara Lobatón con Renato Rossini Jr.

Tras ser consultada sobre la posibilidad de volver a coincidir con Samahara Lobatón o Shirley Arica en un programa de competencia, Herrera sostuvo que no tiene inconvenientes con ningún compañero y que está dispuesta a trabajar con cualquier persona. “A mí no me interesa quién está enfrente de mí, yo voy a hacer mi trabajo y punto”, manifestó.

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La bailarina también recibió una pregunta sobre la relación sentimental de la ahora exreality con Renato Rossini Jr., pero su respuesta fue bastante breve. “De verdad, no me interesa”, expresó, dejando en claro que no tiene intención de involucrarse en los asuntos personales de la hija de Melissa Klug ni comentar sobre su vínculo con el joven.

Gabriela Herrera se pronuncia sobre el conflicto familiar de Andrea San Martín

La pareja de Diego Chávarri también fue consultada por la controversia familiar que involucra a Andrea San Martín. La bailarina señaló que desconoce lo que realmente ocurrió, debido a que se trata de una situación que habría sucedido en el ámbito privado. “Cómo habrá sido la situación, no sabemos, porque generalmente ha sido entre cuatro paredes”, comentó. 

Herrera hizo especial énfasis en la importancia de proteger a la menor de edad que forma parte de esta situación familiar. “Ojalá que se esclarezcan las cosas y no perjudiquen a la mamá, al papá, ni a la niña porque al final de cuentas son familia”, señaló la artista, quien evitó emitir juicios sobre las responsabilidades de los involucrados.

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