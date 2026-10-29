Gabriela Herrera le exige a Renato Rossini Jr. que no tenga hijos con Samahara Lobatón: “No te pases” Gabriela Herrera sorprendió con sus declaraciones sobre la relación entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.

Gabriela Herrera se pronunció sobre la relación que acaban de hacer pública Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.. La bailarina no dejó pasar la oportunidad para recordar una antigua declaración del modelo, quien anteriormente había dicho que no estaría con mujeres que tuvieran hijos.

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la exchica reality lanzó varios comentarios irónicos sobre el romance y se refirió a la posibilidad de que la hija de Melissa Klug vuelva a quedar embarazada.

Gabriela Herrera pide a Renato Rossini Jr. que no tenga hijos con Samahara Lobatón

Gabriela Herrera no se guardó sus opiniones al hablar sobre la posibilidad de que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. tengan un hijo juntos. La bailarina manifestó que espera que la relación marche bien, pero dejó en claro que no quisiera que la pareja agrande la familia.

“Ojalá que le vaya bien en esa relación, que no tenga… ya esté ligada, me dijo, ¿no? Creo que está ligada, ¿no? Que no haya más bebés, por favor”, comentó durante la entrevista.

El periodista le recordó que la influencer no había descartado convertirse nuevamente en madre junto al hijo del actor Renato Rossini. Ante ello, Gabriela reaccionó con mayor firmeza y lanzó un comentario sobre la cantidad de hijos que podrían llegar a tener. “Uy no, ya va a llegar a cinco, así cinco hijos, no te pases, ya no, no, no”, respondió la exchica reality.

Gabriela Herrera recuerda las declaraciones de Renato Rossini Jr. sobre las madres solteras

Gabriela Herrera también recordó una antigua postura de Renato Rossini Jr. que ahora llama la atención por su romance con Samahara Lobatón. La bailarina mencionó que el modelo había asegurado anteriormente que no tendría una relación con una mujer que ya tuviera tres hijos, situación que contrasta con su actual vínculo con la hija de Melissa Klug.

“Corazón, ¿qué te puedo decir? Está con el que dijo que no quería tener una mujer de tres hijos, o sea, no fastidies, pues. ¿Ya qué te puedo decir?”, comentó la artista, sorprendida por el nuevo romance.