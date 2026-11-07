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Samahara Lobatón se sincera sobre la posibilidad de tener un hijo con Renato Rossini Jr.: "No descarto..."

La influencer Samahara Lobatón decidió responder una consulta relacionada con el futuro de su relación con el modelo Renato Rossini Jr.. Su respuesta no tardó en llamar la atención.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. confirmaron su relación tras dejar el reality 'El Sultanato'.
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. confirmaron su relación tras dejar el reality 'El Sultanato'. | Foto: composición LR/InstagramFoto: composición LR/Instagram
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La relación de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. continúa fortaleciéndose ante el público. Desde que hicieron oficial su romance, la pareja no ha ocultado su cercanía y suele compartir algunos momentos de su día a día con sus seguidores.

En ese contexto, la influencer decidió responder una consulta relacionada con el futuro de su relación y la posibilidad de traer un hijo junto al modelo. Su respuesta no tardó en llamar la atención.

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Samahara Lobatón responde si tendría un hijo con Renato Rossini Jr.

A través de sus redes sociales, Samahara explicó que, por ahora, no contempla volver a convertirse en madre. Antes de responder, recordó que se sometió a una ligadura de trompas y contó cuáles son sus prioridades actualmente. “Desde lo más bonito les responderé a todos, ¡yo estoy ligada! No está en mis planes tener más bebés, quiero seguir creciendo en lo que me gusta y sobre todo seguir trabajando”, expresó.

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No obstante, aclaró que no se trata de una decisión definitiva. Al referirse a lo que podría ocurrir en los próximos años, señaló que mantiene la mente abierta. “Ahora, no descarto que de acá a 10 o 15 años esto vaya a cambiar, pero por el momento no, no se puede. Estoy ligada, no puedo tener más bebés”, manifestó. Además, explicó que perdió una trompa de Falopio y que posteriormente se sometió a la extracción de la otra.

Mensaje de Samahara Lobatón sobre la posibilidad de tener un hijo con Renato Rossini Jr.

Mensaje de Samahara Lobatón sobre la posibilidad de tener un hijo con Renato Rossini Jr.

Sus declaraciones llegan en una etapa estable de su romance con Renato Rossini Jr. Ambos se conocieron durante la primera temporada de ‘La Granja VIP Perú’, donde empezaron a mostrar cercanía. Tiempo después coincidieron nuevamente en ‘El Sultanato’ y, tras finalizar el programa, confirmaron que estaban en la etapa del enamoramiento. Desde entonces, han compartido salidas y muestras de cariño que los han convertido en la pareja del momento.

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