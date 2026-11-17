¿Y Luciana Roy? Israel Dreyfus fue captado pasando la noche con mujer e ingresando a un ‘Airbnb’ en Barranco Israel Dreyfus fue captado ingresando a un edificio en Barranco con una joven tras salir de una discoteca. Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' generaron rumores sobre su relación.

Israel Dreyfus, quien se negó a disculparse con Sheyla Rojas por parodiar a Joaquín Ramírez, fue captado por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' ingresando a un edificio ubicado en Barranco acompañado de una joven, tras disfrutar de una salida nocturna en una discoteca de Miraflores. Las imágenes generaron especulaciones sobre la relación entre ambos; sin embargo, el exchico reality decidió pronunciarse para aclarar lo sucedido y descartar que hubiera pasado solo la noche con ella.

De acuerdo con las imágenes difundidas el lunes 16 de noviembre, el exintegrante de 'Combate' fue visto caminando junto a la joven alrededor de las 5.00 de la mañana del sábado 14 de noviembre. Posteriormente, ambos llegaron a un inmueble de Barranco aproximadamente a las 5.40 a. m. Al ser consultado sobre este encuentro, Israel Dreyfus explicó que ninguno de los dos reside en el edificio, ya que su acompañante había alquilado un Airbnb y él únicamente la acompañó después de compartir una reunión con amigos.

Israel Dreyfus aclara ampay con joven desconocida

Asimismo, el ahora streamer, quien le pidió disculpas a Alejandra Baigorria por parodiar a Said Palao, rechazó las versiones que señalaban que ambos caminaban tomados de la mano. Según indicó, es posible que la joven se apoyara en él mientras avanzaban, pero aseguró que no existió ningún gesto romántico. Además, explicó que su cercanía se debía a que intentaba ayudarla a mantener el equilibrio después de haber consumido bebidas alcohólicas durante la salida nocturna.

Israel Dreyfus también aclaró que la mujer es una amiga a quien conoce desde hace algún tiempo. No obstante, prefirió mantener su identidad en reserva debido a que no pertenece al mundo del espectáculo. Por otro lado, las cámaras del programa de Magaly Medina registraron que la joven abandonó el edificio alrededor de las 11.00 de la mañana, utilizando la misma vestimenta con la que había ingresado. Antes de despedirse, el exchico reality le dio un beso en la mejilla.

Finalmente, el exparticipante de 'El gran chef famosos' fue consultado sobre los rumores de un posible romance con Luciana Roy, con quien ha sido vinculado sentimentalmente. Ante las preguntas, Dreyfus dejó en claro que ambos mantienen una buena relación, aunque evitó alimentar las especulaciones sobre un acercamiento amoroso. "Nos chipean, nos llevamos muy bien… donde se come no, ¿me entiendes?", manifestó. De esa manera, descartó tener intención de iniciar un vínculo con su compañera del pódcast 'Sin más que decir'.