Giuliana Rengifo descarta rivalidad con Marisol, pero asegura: “No me peleo por hombres” Giuliana Rengifo rompió su silencio sobre su actual relación con la popular 'Faraona de la cumbia'. Además, la salsera dejó un contundente mensaje sobre sus disputas mediáticas, protagonizadas por ellas hace más de una década.

Giuliana Rengifo decidió poner fin a las especulaciones sobre los rumores de una supuesta enemistad con Marisol. La cumbiambera dejó en claro para el diario 'Trome' que respeta profundamente la trayectoria artística de la intérprete de 'La escobita', con quien incluso estaría dispuesta a compartir un escenario musical sin ningún inconveniente.

Sin embargo, la exintegrante de ‘Agua Bella’ fue enfática al marcar distancia de los conflictos de corte amoroso que han rondado a ambas en el pasado, vinculados específicamente al mánager César Aguilar durante 2014. En ese sentido, Rengifo señaló que los pleitos por exparejas no van con su madurez ni con su estilo de vida actual.

Giuliana Rengifo se pronuncia sobre sus enfrentamientos públicos con Marisol

Al ser consultada sobre las constantes fricciones que se exponen en la televisión peruana, la cantante fue tajante. Aseguró que no es su estilo protagonizar altercados frente a cámaras, aludiendo a los mediáticos roces que la 'Faraona' ha tenido con Yolanda Medina en los últimos meses. "Yo no soy bagre, no me puedo pelear de esa forma", sentenció.

Para la intérprete de 'Solterita estoy mejor', resulta innecesario que mujeres adultas se vean envueltas en este tipo de escándalos. Resaltó que su única prioridad es su familia, por lo que considera inconcebible entrar en disputas por una relación sentimental. "No te puedes pelear por un hombre, peléate por tus hijos", agregó con firmeza.

La salsera asegura conocer la verdadera personalidad de Marisol

Aunque a nivel profesional destacó los años de trabajo de la 'Faraona de la cumbia', en el ámbito personal la postura es bastante distinta. Rengifo reveló que conoce de cerca cómo es Marisol fuera del foco de las cámaras, motivo por el cual prefiere mantenerla totalmente al margen de su círculo íntimo.

"La conozco como persona y es punto aparte", expresó la expareja del salsero ‘Maryto’. De esta manera, concluyó que lo más sano para el crecimiento de la cumbia peruana es dejar atrás las rencillas, que cada una siga su propio camino y que sean felices sin la necesidad de confrontaciones públicas.