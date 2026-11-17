Evelyn Vela habla sobre su nuevo romance y asegura que "sentará cabeza": "Él era casado" Lejos de las polémicas, la popular 'Reina del Sur' Evelyn Vela atraviesa una etapa estable junto a su pareja, un ingeniero civil y empresario a quien destacó como su "complemento".

Tras varios meses alejada de los escándalos mediáticos y enfocada en sus proyectos personales, Evelyn Vela volvió a abrir una ventana a su vida sentimental que comparte con un empresario e ingeniero civil. La empresaria y figura de la farándula nacional sorprendió al revelar detalles inéditos de la relación que actualmente ocupa un lugar especial en su vida.

La popular ‘Reina del Sur’ contó que su romance tuvo un inicio particular, pues antes de convertirse en pareja ambos compartieron una amistad. Ahora, la figura de la farándula peruana asegura que encontró a la persona con quien desea construir un futuro y se proyecta a “sentar cabeza”.

Evelyn Vela habla sobre los inicios de su relación con empresario

En una reciente entrevista con Trome, Evelyn Vela contó que su historia con su actual pareja no comenzó de manera repentina. Antes de iniciar una relación sentimental, ambos fueron amigos. Al recordar esa etapa, aclaró que siempre respetó los límites debido a que él estaba casado en aquel momento. "Éramos amigos. Hemos salido antes a comer algo, a conversar nada más porque él era casado y yo jamás me he metido con hombres casados", afirmó.

Según relató, la vida terminó reuniéndolos nuevamente cuando ambos atravesaban circunstancias diferentes. Convencida de que las cosas ocurrieron en el momento adecuado, describió su historia como una experiencia marcada por la paciencia y el destino.

Con entusiasmo, la empresaria expresó la ilusión que siente por esta nueva etapa. "La verdad que nuestra historia es bien bonita. Tuvimos que pasar cosas en la vida para volvernos a encontrar y Dios sabe cuándo es el momento indicado de juntar a dos personas que estaban destinadas a estar juntas", señaló.

También destacó que su pareja prefiere mantenerse lejos de la exposición pública. Esa decisión, explicó, incluso influyó en que ella redujera sus apariciones en televisión. "Te juro que nunca en mi vida había tenido tanta paz; es más, estoy alejada de la TV porque a él no le gusta figurar. Por él, que no lo saquen en nada", comentó.

Al referirse a las cualidades que más valora de su compañero, resaltó la madurez y el respeto que ha encontrado en la relación. "Él es un hombre maduro. Tuvo que llegar a mi vida para darme cuenta de cómo debían tratarme con cuidado, amor y respeto", manifestó.

Finalmente, dejó claro que no ve este romance como una aventura pasajera. Por el contrario, considera que encontró a la persona indicada para construir una etapa más sólida de su vida. "Él es mi complemento, lo que mi vida necesita, ya para sentar cabeza", concluyó.