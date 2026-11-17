Ivana Yturbe denuncia robo y pide ayuda en redes: "Tiene demasiado valor..." La modelo Ivana Yturbe no ocultó el impacto emocional que le produjo el robo de piezas vinculadas a su historia con su esposo, Beto Da Silva, con quien lleva cinco años de matrimonio.

Ivana Yturbe denunció que fue víctima de un robo que afectó directamente a algunos de los recuerdos más importantes de su relación con el futbolista Beto Da Silva, con quien lleva cinco años de matrimonio. A través de sus redes sociales, la modelo contó que entre las pertenencias sustraídas se encuentran sus anillos de compromiso, matrimonio y aniversario.

Más allá del valor económico, la exchica reality explicó que las joyas tienen un significado sentimental para ella y su esposo. Por ese motivo, decidió denunciar y pedir ayuda a sus seguidores para intentar recuperarlas.

Ivana Yturbe sufre robo de valiosas joyas y pide ayuda en redes

La noticia salió a la luz a través de una historia compartida en Instagram por la propia influencer, donde contó que desaparecieron varias joyas que conservaba desde distintas etapas de su relación sentimental con el deportista. Entre ellas figuran piezas asociadas a su compromiso, matrimonio y aniversario, recuerdos que ambos habían preservado durante años.

Ivana Yturbe sufrió el robo de joyas que marcaron su relación con Beto Da Silva.

Al comunicar lo ocurrido, Ivana no ocultó el dolor que le produjo la pérdida. "Gente, me pasó algo horrible. Se robaron mi anillo de matri, compromiso y aniversario junto con otros anillos. Estoy demasiado triste", manifestó. La modelo no brindó detalles sobre las circunstancias del robo ni precisó dónde desaparecieron las joyas. Sin embargo, sí dejó claro que cada una de las piezas tenía un significado especial para ella y para el padre de su hija.

Al momento de compartir la denuncia, Yturbe hizo un llamado directo a quienes la siguen en redes sociales y les pidió mantenerse atentos ante cualquier oferta sospechosa relacionada con las joyas desaparecidas. Además, dejó abierta la posibilidad de recuperarlas por otros medios si fuera necesario. "Si alguien se los ofrece, por favor me escriben, así sea para recompra tiene demasiado valor sentimental para mí y Beto", agregó. La también empresaria acompañó su mensaje con una fotografía de los anillos sustraídos.