La denuncia por presunta agresión física que presentó Florcita Polo contra su expareja, Luiggi Yarasca, continúa generando repercusiones en la farándula local. Esta vez, Génesis Tapia decidió pronunciarse para revelar un preocupante episodio que daría cuenta del control y la presión emocional que habría experimentado la hija de Susy Díaz durante su relación.

Según explicó la ahora abogada, tanto ella como la modelo acuden al mismo centro de estética y comparten a una especialista en masajes, quien habría presenciado los momentos de angustia que atravesaba la empresaria. A través de este testimonio, la exintegrante de realities dio a conocer el temor constante que, según su relato, sentía Florcita ante las posibles reacciones de su entonces pareja.

Génesis Tapia revela los ataques de nervios que sufría Florcita Polo

De acuerdo con las declaraciones de la exintegrante de 'Combate', el episodio ocurrió cuando la hija de la 'Reina de las dietas' se distrajo conversando durante una sesión de relajación y dejó su teléfono celular de lado por unos momentos. Al darse cuenta de que había transcurrido un tiempo sin comunicarse con Yarasca, la empresaria habría sufrido una crisis nerviosa ante el temor de provocar el enojo de su entonces pareja.

"Comentaba: 'No me he reportado ni le he mandado fotos de dónde estoy. Si yo no le mando fotos y no me conecto cada cinco minutos, él se molesta y me deja'", relató la abogada sobre la desesperación de Polo. Asimismo, detalló que la masajista intentó tranquilizarla durante el episodio, pero ella continuaba aterrada y aseguraba que él "le reclamaba e insultaba" cuando no cumplía con reportarse.

Génesis Tapia defiende a Florcita Polo ante las críticas por no terminar antes su relación

Frente a los cuestionamientos de usuarios que critican a la hija de Augusto Polo Campos por no haberse separado ni denunciado antes los presuntos maltratos, Tapia pidió empatía hacia las víctimas de violencia. La abogada explicó que este tipo de relaciones puede generar una fuerte dependencia emocional como consecuencia de la manipulación sistemática ejercida por la otra persona.

"El agresor o el narcisista eso es lo que hace. Te reduce, humilla, insulta y te hace creer que sin él no eres nadie", sostuvo para rechazar los ataques contra la empresaria. Finalmente, puso a disposición de Florcita Polo su asesoría jurídica gratuita y destacó su valentía por romper el silencio y continuar con el proceso legal.