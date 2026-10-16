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Mario Hart revela que pensó 'lo peor' tras inesperada llamada de Korina Rivadeneira y hace sorpresiva confesión: "Fue peligroso"

Mario Hart contó cómo reaccionó al recibir una inesperada llamada de Korina Rivadeneira mientras la venezolana participaba en un programa en vivo. El piloto sospechó que recibiría un fuerte reclamo por parte de la madre de sus hijos.

Mario Hart y Korina Rivadeneira anunciaron el fin de su matrimonio hace unas semanas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Mario Hart y Korina Rivadeneira anunciaron el fin de su matrimonio hace unas semanas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Mario Hart recordó el desconcertante momento que vivió al recibir una llamada de Korina Rivadeneira mientras la venezolana participaba en un programa de Willax TV. El piloto aseguró que desconocía que la conversación estaba siendo transmitida en vivo y que los comentarios de su expareja lo dejaron confundido.

En 'Sin + que decir', el ex chico reality contó que sospechó que la madre de sus hijos quería responsabilizarlo por un vestido que habría aparecido roto durante una mudanza. La situación continuó con temas inesperados hasta que Gian Piero Díaz intervino para revelar que todo formaba parte de un reto televisivo.

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Mario Hart revela qué pensó por la llamada que le hizo Korina Rivadeneira

Mario Hart explicó que la llamada lo tomó por sorpresa, pues acababa de dejar a sus hijos y no acostumbraba a conversar por teléfono con su expareja. "¡Qué raro!, dije, somos más de WhatsApp", recordó durante la entrevista.

Sus sospechas comenzaron cuando Korina Rivadeneira mencionó un vestido presuntamente dañado. El piloto pensó que recibiría un reclamo y que tendría que asumir alguna responsabilidad por lo ocurrido.

"Mi primera reacción es: ‘Seguro me va a querer cobrar el vestido’. De repente es un vestido que me va a echar la culpa", confesó.

Mario también aclaró que Lorena, la persona que trabaja en su casa, había comenzado a laborar allí después de que él se mudara. Sin embargo, la conversación siguió con referencias a las arepas, el desayuno de sus hijos, una pizarra y una máscara, lo que aumentó su desconcierto.

"Cuando dice que me voy a poner como un león, dije: ‘¿Qué?’, pero lo dejé pasar. Después viene lo del vestido y dije: ‘¿Qué vestido?’", relató el piloto.

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Mario Hart recuerda con humor la llamada de Korina Rivadeneira

Después de conocer la verdadera razón de la comunicación, Mario Hart pudo entender lo ocurrido. El piloto contó que posteriormente vio la grabación de la llamada y que las expresiones que tuvo durante el diálogo terminaron provocándole muchas risas.

"Yo hace tiempo no me siento a hablar… Entró Piero y salvó la situación. Pero de ahí lo he visto y me maté de risa con las reacciones. Al final, Piero entró en el mejor momento que tenía que entrar", señaló.

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