Fundador de Hermanos Yaipén, Walter Yaipén, sufre emergencia médica y grupo cancela concierto por su 26 aniversario Preocupación en la cumbia peruana por la salud de Walter Yaipén, de 66 años, y líder de Hermanos Yaipén.

Hermanos Yaipén es uno de los grupos más tradicionales de Perú en cumbia. Foto: Composición LR/Instagram.

Hermanos Yaipén es uno de los grupos más tradicionales de Perú en cumbia. Foto: Composición LR/Instagram.

La agrupación Hermanos Yaipén anunció que su celebración por los 26 años de trayectoria, programada para este sábado 21 de noviembre en El Huaralino, tendrá que ser cancelada. La decisión se tomó luego de que Walter Yaipén, uno de los fundadores del grupo, presentara una emergencia médica.

El anuncio sorprendió a sus seguidores, ya que los músicos seguían invitando al público al evento pocas horas antes de informar sobre la cancelación. Como parte de la promoción, también habían confirmado la participación de Kike Farro y Dilbert Aguilar, quienes iban a acompañarlos sobre el escenario.

Comunicado de Hermanos Yaipén. Foto: Instagram.

Hermanos Yaipén comparte comunicado y cancela concierto por salud de Walter Yaipén

Mediante un comunicado, Hermanos Yaipén señaló que, por ahora, lo más importante es que Walter Yaipén se recupere. La agrupación espera que su fundador pueda regresar pronto a los escenarios y retomar su trabajo frente al público.

"Hoy, nuestra mayor prioridad es la recuperación de Walter, con la fe y esperanza de tenerlo pronto nuevamente sobre los escenarios, haciendo lo que más ama: llevar música y felicidad a todos los corazones", expresaron.

Los integrantes también indicaron que desean festejar sus 26 años junto a su líder y con el entusiasmo que ha acompañado a la orquesta durante su trayectoria. Por ello, informaron que la celebración tendrá que esperar.

Finalmente, adelantaron que comunicarán la nueva fecha mediante sus cuentas oficiales. "Los 26 años de Hermanos Yaipén se celebrarán como nuestra historia lo merece, con toda la familia reunida", concluyeron.

Walter Yaipén contó qué le ocurrió durante una de sus últimas presentaciones

La salud de Walter Yaipén ya había generado preocupación días antes de que Hermanos Yaipén anunciara la suspensión de su concierto. El propio músico contó en Instagram que tuvo que interrumpir una presentación debido a un inconveniente de salud.

El fundador de la orquesta explicó que había participado en dos espectáculos especiales realizados antes de la llegada del papa León XIV al Perú. No obstante, durante el segundo evento comenzó a sentirse mal y no pudo terminar su participación.

Walter Yaipén no precisó cuál fue el diagnóstico que recibió, pero sí aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de preocupación. También dedicó unas palabras a sus familiares, compañeros de la orquesta y seguidores por el apoyo que le brindaron.