Susana Alvarado no calla más y estalla contra usuarios que critican su físico: "Ya, pues..." En medio de su nueva etapa junto a Paco Bazán, la reconocida cantante de Corazón Serrano Susana Alvarado respondió con firmeza ante los comentarios sobre su peso.

Aunque suele mantener distancia de las polémicas y concentrarse en su carrera musical, Susana Alvarado decidió responder públicamente a quienes han puesto su aspecto físico bajo la lupa durante los últimos meses.

La vocalista de Corazón Serrano se cansó de los comentarios sobre su peso y compartió un mensaje que dejó en claro su postura frente a las constantes observaciones que recibe en internet. Su reacción no tardó en generar repercusión.

Susana Alvarado responde fuerte a críticas por su peso

A través de TikTok, la cantante de 28 años publicó un video en el que hizo referencia a las opiniones que suele encontrar en sus redes sociales. En lugar de guardar silencio, optó por exponer el tipo de mensajes que le envían algunos usuarios.

Al inicio del clip, Susana recreó los cuestionamientos que aparecen con frecuencia entre los comentarios. "Oye, como que te estás subiendo de peso, como te estás bajando mucho, ¿no? Ya no bajes tanto", expresó, citando las observaciones que recibe de parte de algunos internautas.

Tras mencionar esas frases, la integrante de Corazón Serrano lanzó una respuesta breve pero contundente, con la que dejó claro que ya no está dispuesta a tolerar ese tipo de opiniones sobre su cuerpo. "Ya pues, no J…", remató frente a la cámara.

El video rápidamente acumuló reacciones y recibió el respaldo de buena parte de sus seguidores. Muchos consideraron que la cantante —actual pareja del conductor Paco Bazán— tenía razones para pronunciarse, especialmente porque las críticas apuntaban a decisiones personales relacionadas con su imagen.

Entre los mensajes de apoyo destacaron usuarios que cuestionaron la costumbre de opinar sobre el físico ajeno y señalaron que, sin importar los cambios que experimente una persona, siempre existirán comentarios negativos. Otros, en tanto, aprovecharon para elogiar a la artista y recordarle que priorice su bienestar por encima de las opiniones que circulan en redes sociales.