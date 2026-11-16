Dengue supera los 105.000 casos, 138 muertes y hospitales no estarían preparados ante El Niño Regiones como Tumbes y Huánuco reportan deficiencias para responder a un eventual incremento de pacientes. En Tingo María ya se declaró un brote y una niña de 7 años murió por complicaciones.

El dengue avanza en Perú con 105.974 casos y 138 fallecidos al 13 de noviembre, provocando preocupación en regiones del norte y la selva frente a un brote en Tingo María. | Difusión

El dengue avanza en Perú con 105.974 casos y 138 fallecidos al 13 de noviembre, provocando preocupación en regiones del norte y la selva frente a un brote en Tingo María. | Difusión

El dengue continúa avanzando en el país mientras las autoridades se preparan para un escenario marcado por altas temperaturas y lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. Al 13 de noviembre, el Perú acumulaba 105.974 casos de dengue y 138 fallecidos: 101 confirmados y 37 que permanecen en investigación, de acuerdo con la sala situacional del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa).

La situación preocupa especialmente en las regiones del norte y la selva, donde ya se reportan brotes y dificultades para atender a los pacientes. En Tingo María, el jefe de la Microrred de Salud Rupa Rupa, Yuri Vladimir Ruiz Ampudia, confirmó que la zona atraviesa un brote de dengue. Hasta la semana epidemiológica 44, correspondiente del 1 al 7 de noviembre, se habían confirmado 220 casos en esa microrred y los sospechosos superaban los mil.

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Uno de los casos más graves corresponde a un niño de 9 años procedente de Luyando, quien fue trasladado al Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco. El menor presenta diagnóstico probable de dengue y resultado reactivo para leptospirosis, además de plaquetopenia, derrame pleural, ascitis y compromiso multiorgánico.

En Huánuco, además, se reportó la muerte de una niña de 7 años por complicaciones asociadas al dengue. La región ya supera los 1.300 casos, mientras las brigadas continúan con labores de fumigación y las autoridades exhortan a la población a permitir el ingreso de los equipos sanitarios y eliminar los recipientes donde pueda acumularse agua.

Tumbes: sin pruebas rápidas

El riesgo no solo está en el aumento de contagios. Un informe de la Contraloría General de la República identificó deficiencias en establecimientos de salud de Tumbes que podrían limitar su capacidad de respuesta frente a un incremento de casos durante la temporada de lluvias.

El Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 no cuenta con pruebas rápidas para dengue ni reactivos, según el informe de control. Además, registra medicamentos en exceso con riesgo de vencimiento y su banco de sangre carece de plaquetas.

En el Centro de Salud CLAS Andrés Araujo Morán también se detectó falta de pruebas rápidas y stock insuficiente de medicamentos. El establecimiento dispone de 3.146 dosis de la vacuna contra el dengue, pero apenas el 18,4% de la población objetivo había recibido la primera dosis.

En San Jacinto, la situación incluye también problemas de almacenamiento: el depósito de medicamentos superaba los 38 °C, mientras que la cadena de frío de las vacunas no contaba con climatización ni grupo electrógeno. El establecimiento tenía, además, 180 dosis sin rotación.

Las deficiencias alcanzan a la infraestructura. Los tres locales presentan antigüedad de entre 26 y más de 60 años, así como filtraciones, canaletas deterioradas, drenajes obstruidos y conexiones eléctricas expuestas. La Contraloría advirtió que las lluvias podrían provocar inundaciones, dañar medicamentos y vacunas y generar nuevos criaderos del mosquito transmisor.

El norte, bajo presión

La Libertad también concentra una parte importante del problema. Hasta el 7 de noviembre, la región acumulaba 20.530 casos de dengue, la cifra más alta del país, y 16 fallecidos. Su incidencia llegaba a 946 casos por cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional.

Una de las dificultades estructurales es el acceso irregular al agua. Los hogares liberteños reciben el servicio durante 11,8 horas diarias en promedio, situación que favorece el almacenamiento de agua en recipientes. De acuerdo con información de la Geresa, cilindros y sansones concentran el 54% de los criaderos productivos identificados en la región.

A ello se suma la exposición frente a las lluvias. Casi 1,5 millones de habitantes de La Libertad, equivalentes al 68% de su población, viven en zonas con riesgo alto o muy alto de inundación asociada a lluvias intensas.

El presupuesto tampoco se ha ejecutado por completo. En 2026, el Gobierno Regional y los municipios de La Libertad asignaron S/ 33 millones al programa de enfermedades metaxénicas y zoonosis, que incluye acciones contra el dengue. Sin embargo, a noviembre se había ejecutado alrededor del 60%.

Más presión sobre los servicios de salud

El especialista en salud pública Omar Neyra advirtió que el incremento de las temperaturas y las lluvias puede favorecer la reproducción del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue. El escenario también puede elevar el riesgo de otras enfermedades asociadas al agua contaminada y a las inundaciones, como zika, chikungunya, leptospirosis e infecciones gastrointestinales.

El problema, explicó, no se limita al número de pacientes con dengue. Una mayor circulación de enfermedades infecciosas puede ejercer presión sobre hospitales y centros de salud y dificultar la continuidad de tratamientos de personas con cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Por ello, la prevención resulta clave antes de que se intensifiquen las lluvias. El almacenamiento de agua debe hacerse en recipientes correctamente tapados y lavados, mientras que los objetos que puedan acumular agua deben ser eliminados. También se recomienda utilizar repelente y acudir a un establecimiento de salud ante síntomas compatibles con dengue.

El Minsa advierte que, además de fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, náuseas y sarpullido, existen signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o somnolencia, especialmente cuando la fiebre empieza a disminuir.

Ante la sospecha de dengue, se debe evitar la automedicación, particularmente con aspirina o ibuprofeno, debido al riesgo de complicaciones.

Con más de 105 mil casos acumulados y establecimientos que aún presentan carencias básicas, el desafío para las autoridades será evitar que la temporada de lluvias convierta el avance del dengue en una emergencia sanitaria de mayor escala.