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Esposa de Paolo Hurtado conmueve al revelar desgarrador pedido de su hijo tras infidelidad del futbolista con Jossmery Toledo: "Quiero ..."

Rosa Fuentes recordó entre lágrimas cómo enfrentó su separación de Paolo Hurtado y contó el pedido que su hijo mayor le hizo mientras esperaba a su tercer bebé.

Rosa Fuentes decidió darle una oportunidad a Paolo Hurtado tras infidelidad. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Rosa Fuentes decidió darle una oportunidad a Paolo Hurtado tras infidelidad. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
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Rosa Fuentes volvió a recordar uno de los episodios más difíciles de su vida familiar tras la infidelidad de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo, descubierta en marzo de 2023. En aquel momento, la empresaria estaba embarazada de su tercer hijo y tuvo que afrontar la ruptura de su matrimonio en medio de una fuerte exposición mediática.

Durante su participación en el podcast 'Todos sanamos', conducido por la psicóloga Lizbeth Cueva, la empresaria compartió detalles de aquella etapa y reveló el emotivo pedido que le hizo su hijo mayor: quería que su padre conociera al bebé que estaba por nacer.

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Rosa Fuentes revela doloroso pedido de su hijo tras ampay de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo

En conversación con Lizbeth Cueva, Rosa Fuentes recordó que su hijo mayor se acercó para preguntarle cómo harían para que Paolo Hurtado conociera a su hermanito. La situación la conmovió porque, mientras ella sentía un profundo rechazo hacia el futbolista, el pequeño solo deseaba que su padre estuviera presente en la vida del nuevo integrante de la familia.

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"En una ocasión, mi hijo mayor me dijo: ‘Mamá, ¿cómo vamos a hacer? Yo quiero que mi papá conozca a mi hermanito’. Eso fue lo peor, porque sabía que no lo quería cerca", relató entre lágrimas.

Fuentes confesó que, después de la infidelidad, llegó a sentir tanto rechazo hacia Paolo que no soportaba escucharlo. Por ello, cuando el futbolista visitaba a sus hijos, ella prefería permanecer en su habitación para evitar encontrárselo.

Sin embargo, comenzó a notar que su enojo también afectaba a los pequeños. Su hijo mayor incluso tocaba su puerta para preguntarle si iba a salir a comer, una situación que le hizo comprender cuánto estaba repercutiendo el conflicto familiar en ellos.

"Eso me daba pena, fue algo que me contuvo mucho porque me daba cuenta de que la rabia, el enojo ya estaba dañando a mis hijos, especialmente al mayor", expresó.

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Paolo Hurtado y la vez que fue ampayado con Jossmery Toledo

El escándalo entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo salió a la luz el 21 de marzo de 2023, cuando el programa de Magaly Medina difundió imágenes de ambos durante un viaje a Cusco. En los registros, el futbolista y la expolicía aparecían besándose y abrazándose, pese a que él todavía estaba casado con Rosa Fuentes.

La difusión del ampay generó una fuerte controversia, especialmente porque la esposa del deportista se encontraba embarazada de su tercer hijo. En ese entonces, la pareja llevaba diez años de matrimonio y tenía dos hijos.

El 22 de marzo de 2023, un día después de la emisión de las imágenes, Rosa Fuentes anunció mediante su cuenta de Instagram el fin de su matrimonio con Paolo Hurtado, tras conocer la infidelidad.

Desde entonces, la empresaria tuvo que afrontar la separación mientras priorizaba el bienestar de sus pequeños. Ahora, al recordar lo sucedido, compartió el episodio que más la marcó durante aquella etapa: el pedido de su hijo mayor para que su padre conociera al bebé que llevaba en el vientre.

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